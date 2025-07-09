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Криминал

Двоих москвичей заподозрили в похищении мужчины из-за ссоры в соцсетях

2 минуты чтения 11:05

Оперативники задержали двух жителей Москвы, которых подозревают в похищении мужчины из города Обнинск в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно предварительным данным, житель Обнинска познакомился с подозреваемыми в социальных сетях. Мужчины вели беседу пока в какой-то момент между ними не возник конфликт. Сообщается, что жители Москвы решили выяснить отношения лично и, узнав адрес мужчины, приехали к нему в город. 

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О том, что стало причиной конфликта, в ведомстве не уточнили. «Под предлогом разговора они заманили мужчину в свою машину, отвезли в безлюдное место, избили, записали происходящее на видео и скрылись», — рассказала Волк.

Отмечается, что пострадавший смог самостоятельно добраться до города, где обратился за помощью в силовые структуры. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их на территории Московского региона», — отметила официальный представитель МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК). Подозреваемых поместили под стражу на время следствия.

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Ранее стало известно, что суд в Брянской области вынес приговор 44-летнему мужчине, который похитил и избил женщину по заказу. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Согласно судебным материалам, в августе 2024 года осужденный и его подельники похитили женщину, на которую указал заказчик, вывезли в лес, избили ее и облили зеленкой. После этого у пострадавшей отобрали кошелек и телефон. Происходящее мужчины записали на видеокамеру, отправили эти кадры заказчику и получили за это 140 долларов.

По данным Следственного комитета, уголовное дело в отношении подельников осужденного было приостановлено, так как они отправились на войну с Украиной.

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