Россиянин похитил и избил женщину за 140 долларов

Суд Брянской области приговорил к шести годам колонии строгого режима 44-летнего мужчину, который похитил и избил женщину по заказу, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета (СК).

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Погарском районе Брянской области в августе 2024 года. Мужчина и его подельники выманили женщину, на которую указал заказчик, к заброшенному магазину в селе Курово, затолкали ее в автомобиль и вывезли в лес. Там ее избили и облили зеленкой. Затем у пострадавшей похитили кошелек и телефон. Нападавшие скрылись, оставив свою жертву в безлюдной лесополосе.

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Важным условием получения вознаграждения за это преступление, как сообщили следователи, была видеосъемка происходящего. Как только заказчик получил кадры избиения, он перевел исполнителям 140 долларов.

Приговор вынесен только в отношении одного из группы похитителей. По данным регионального СК, уголовное дело в отношении других участников выделено в отдельное производство и приостановлено, потому что они уехали воевать с Украиной.

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