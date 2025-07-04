Россиянин похитил и избил женщину за 140 долларов

Суд Брянской области приговорил к шести годам колонии строгого режима 44-летнего мужчину, который похитил и избил женщину по заказу, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета (СК).
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Погарском районе Брянской области в августе 2024 года. Мужчина и его подельники выманили женщину, на которую указал заказчик, к заброшенному магазину в селе Курово, затолкали ее в автомобиль и вывезли в лес. Там ее избили и облили зеленкой. Затем у пострадавшей похитили кошелек и телефон. Нападавшие скрылись, оставив свою жертву в безлюдной лесополосе.
Важным условием получения вознаграждения за это преступление, как сообщили следователи, была видеосъемка происходящего. Как только заказчик получил кадры избиения, он перевел исполнителям 140 долларов.
Приговор вынесен только в отношении одного из группы похитителей. По данным регионального СК, уголовное дело в отношении других участников выделено в отдельное производство и приостановлено, потому что они уехали воевать с Украиной.
В июне жителя Оренбурга обвинили в двух убийствах — жены и любовницы. Сначала, в 2004 году, он заказал знакомому убийство жены, которая узнала о наличии у него любовницы. А через четыре года обратился к этому же знакомому с просьбой убить любовницу за вознаграждение. Как выяснилось, женщина знала об убийстве своей предшественницы и начала шантажировать этим фактом своего гражданского мужа, когда тот отказался жениться на ней официально.