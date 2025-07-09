Президент Чехии ответил на вопрос о запрете на получение паспорта для россиян

Президент Чехии Петр Павел заявил, что считает ограничение на предоставление чешского гражданства гражданам России оправданной мерой безопасности. Об этом он сказал в интервью Русской службе Би-би-си.

Павел подчеркнул, что закон не распространяется на всех россиян без исключения. По его словам, из-под действия ограничения выведены люди, находящиеся в изгнании, борющиеся с российским режимом, а также лица, приносящие значительную пользу Чехии или имеющие тесные семейные связи с чешскими гражданами. Для таких заявителей предусмотрена отдельная процедура.

«Это лишь попытка защитить чешское общество», — отметил президент Чехии. Он добавил, что понимает критику закона, в том числе за то, что он может затруднить получение гражданства тем, кто действительно нуждается в защите.

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При этом он заявил, что закон пересматривать не планируется. «Нам нужно понять, работает мера или нет. Но, как и любое другое законодательство, она может быть скорректирована в будущем», — сказал Павел.

Сейчас, по его словам, закон направлен на защиту чешского общества в условиях повышенных рисков со стороны российских спецслужб.

В то же время Павел признал, что российские спецслужбы в теории могут воспользоваться «лазейками» — например, формально отказаться от гражданства, чтобы внедрить агента.

Напомним, в феврале Петр Павел подписал закон, согласно которому большинство россиян не смогут получить чешское гражданство, даже если откажутся от российского паспорта: их заявления на получение гражданства Чехии будут заморожены до окончания войны в Украине. Исключение будет сделано лишь для политических беженцев и детей в возрасте до 15 лет.