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Мир

Названы лучшие страны для баланса работы и жизни в 2025 году

2 минуты чтения 17:53

Платформа Remote.com, занимающаяся глобальными HR-решениями и помогающая компаниям нанимать сотрудников по всему миру, опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью в 2025 году. В исследование вошли государства с крупнейшими экономиками, оцененных по ключевым социальным показателям — продолжительности оплачиваемого отпуска, отпуску по беременности и родам, уровню минимальной заработной платы, доступности медицинской помощи, уровню безопасности, общей удовлетворенности жизнью и другим критериям, сообщает портал Visual Capitalist.

Топ-10 стран 
МестоСтранаИндексОтпуск, днейМин.зарплата, долларов в часИндекс счастья
1Новая Зеландия86.873216.426.95
2Ирландия81.173013.966.89
3Бельгия75.913014.586.91
4Германия74.653015.166.75
5Норвегия74.2035*7.26
6Дания73.7635*7.52
7Канада73.461711.66.80
8Австралия72.103018.126.97
9Испания71.94368.396.47
10Финляндия70.8636*7.74
*В Норвегии, Дании и Финляндии нет установленной законом минимальной почасовой заработной платы

Первое место заняла Новая Зеландия с итоговым индексом 86,9 из 100. В стране предусмотрено 32 дня обязательного оплачиваемого отпуска и 26 недель полностью оплачиваемого отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребенком). Ирландия, занявшая второе место, предлагает не менее щедрые условия: высокий уровень минимальной заработной платы и всеобщее здравоохранение.

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Страны Северной Европы, такие как Норвегия, Дания и Финляндия, также находятся в верхней части списка благодаря длительным оплачиваемым отпускам и универсальной системе здравоохранения. Например, в Норвегии декрет может длиться до 49 недель с полной оплатой. Эти государства традиционно занимают лидирующие позиции в глобальных рейтингах счастья, чему способствуют высокий уровень равенства и развитая система социальной поддержки.

Государства с доступной медициной и достойными минимальными зарплатами чаще попадают в верхнюю часть рейтинга — Канада и Австралия обеспечивают универсальный доступ к медицинским услугам и конкурентоспособные ставки оплаты труда, хотя различаются в политике поддержки родителей.

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