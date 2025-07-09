Названы лучшие страны для баланса работы и жизни в 2025 году

Платформа Remote.com, занимающаяся глобальными HR-решениями и помогающая компаниям нанимать сотрудников по всему миру, опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью в 2025 году. В исследование вошли государства с крупнейшими экономиками, оцененных по ключевым социальным показателям — продолжительности оплачиваемого отпуска, отпуску по беременности и родам, уровню минимальной заработной платы, доступности медицинской помощи, уровню безопасности, общей удовлетворенности жизнью и другим критериям, сообщает портал Visual Capitalist.

Топ-10 стран Место Страна Индекс Отпуск, дней Мин.зарплата, долларов в час Индекс счастья 1 Новая Зеландия 86.87 32 16.42 6.95 2 Ирландия 81.17 30 13.96 6.89 3 Бельгия 75.91 30 14.58 6.91 4 Германия 74.65 30 15.16 6.75 5 Норвегия 74.20 35 * 7.26 6 Дания 73.76 35 * 7.52 7 Канада 73.46 17 11.6 6.80 8 Австралия 72.10 30 18.12 6.97 9 Испания 71.94 36 8.39 6.47 10 Финляндия 70.86 36 * 7.74 *В Норвегии, Дании и Финляндии нет установленной законом минимальной почасовой заработной платы

Первое место заняла Новая Зеландия с итоговым индексом 86,9 из 100. В стране предусмотрено 32 дня обязательного оплачиваемого отпуска и 26 недель полностью оплачиваемого отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребенком). Ирландия, занявшая второе место, предлагает не менее щедрые условия: высокий уровень минимальной заработной платы и всеобщее здравоохранение.

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Страны Северной Европы, такие как Норвегия, Дания и Финляндия, также находятся в верхней части списка благодаря длительным оплачиваемым отпускам и универсальной системе здравоохранения. Например, в Норвегии декрет может длиться до 49 недель с полной оплатой. Эти государства традиционно занимают лидирующие позиции в глобальных рейтингах счастья, чему способствуют высокий уровень равенства и развитая система социальной поддержки.

Государства с доступной медициной и достойными минимальными зарплатами чаще попадают в верхнюю часть рейтинга — Канада и Австралия обеспечивают универсальный доступ к медицинским услугам и конкурентоспособные ставки оплаты труда, хотя различаются в политике поддержки родителей.