Названы лучшие страны для баланса работы и жизни в 2025 году

Платформа Remote.com, занимающаяся глобальными HR-решениями и помогающая компаниям нанимать сотрудников по всему миру, опубликовала рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью в 2025 году. В исследование вошли государства с крупнейшими экономиками, оцененных по ключевым социальным показателям — продолжительности оплачиваемого отпуска, отпуску по беременности и родам, уровню минимальной заработной платы, доступности медицинской помощи, уровню безопасности, общей удовлетворенности жизнью и другим критериям, сообщает портал Visual Capitalist.
|Топ-10 стран
|Место
|Страна
|Индекс
|Отпуск, дней
|Мин.зарплата, долларов в час
|Индекс счастья
|1
|Новая Зеландия
|86.87
|32
|16.42
|6.95
|2
|Ирландия
|81.17
|30
|13.96
|6.89
|3
|Бельгия
|75.91
|30
|14.58
|6.91
|4
|Германия
|74.65
|30
|15.16
|6.75
|5
|Норвегия
|74.20
|35
|*
|7.26
|6
|Дания
|73.76
|35
|*
|7.52
|7
|Канада
|73.46
|17
|11.6
|6.80
|8
|Австралия
|72.10
|30
|18.12
|6.97
|9
|Испания
|71.94
|36
|8.39
|6.47
|10
|Финляндия
|70.86
|36
|*
|7.74
|*В Норвегии, Дании и Финляндии нет установленной законом минимальной почасовой заработной платы
Первое место заняла Новая Зеландия с итоговым индексом 86,9 из 100. В стране предусмотрено 32 дня обязательного оплачиваемого отпуска и 26 недель полностью оплачиваемого отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребенком). Ирландия, занявшая второе место, предлагает не менее щедрые условия: высокий уровень минимальной заработной платы и всеобщее здравоохранение.
Страны Северной Европы, такие как Норвегия, Дания и Финляндия, также находятся в верхней части списка благодаря длительным оплачиваемым отпускам и универсальной системе здравоохранения. Например, в Норвегии декрет может длиться до 49 недель с полной оплатой. Эти государства традиционно занимают лидирующие позиции в глобальных рейтингах счастья, чему способствуют высокий уровень равенства и развитая система социальной поддержки.
Государства с доступной медициной и достойными минимальными зарплатами чаще попадают в верхнюю часть рейтинга — Канада и Австралия обеспечивают универсальный доступ к медицинским услугам и конкурентоспособные ставки оплаты труда, хотя различаются в политике поддержки родителей.