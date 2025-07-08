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Мир

Семью из пяти человек линчевали из-за подозрений в колдовстве

2 минуты чтения 16:52 | Обновлено: 16:53

Жители индийской деревни забили до смерти семью из пяти человек, а затем сбросили их тела в озеро. Причина в том, что их заподозрили в занятиях колдовством после смерти местного мальчика, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на полицию.

«После того как жертвы были забиты до смерти, преступники погрузили их тела на трактор и выбросили в пруд», — рассказали полицейские.

Как сообщается, среди убитых — три женщины, включая 75-летнюю местную жительницу, а также мужчина и несовершеннолетний мальчик. Единственным выжившим оказался член семьи по имени Сону Кумар, который сообщил о произошедшем своему дяде, а тот, в свою очередь, обратился в полицию, добавляет The New Indian Express.

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По данным издания, расправу над семье учинила группа из 40–50 человек. Кумар рассказал, что толпа ворвалась в дом в воскресенье вечером. Его мать, Ситу Деви, вытащили на улицу и избили палками, а также острыми предметами. Насилию также подверглись супруга Кумара — Рани Деви, отец — Бабулал Ораон, бабушка — Като Деви и его сын — Манжит Кумар. Самому мужчине удалось сбежать и спрятаться.

В заявлении полиции северного штата Бихар говорится, что в рамках расследования были арестованы три человека, которые признались в совершении преступления. 

При этом главный обвиняемый утверждал, что смерть его сына произошла из-за одного из погибших, и обвинял «его и его семью в занятиях колдовством», уточняет SCMP.

Жертвы и их убийцы принадлежали к племени Ораон, которое проживает в Бихаре — беднейшем штате Индии с населением не менее 130 миллионов человек, преимущественно исповедующих индуизм.

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