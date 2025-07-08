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Экономика

Анонсированы «самые жесткие» за три года санкции ЕС против России

2 минуты чтения 00:37

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал «самые жесткие за три года» санкции против России, которые страны Евросоюза готовятся принять по предложению его страны. Об этом со ссылкой на слова политика сообщает местное медиа TF1.

Барро отметил, что новые санкции необходимы из-за того, что интенсивность российских ударов по Украине увеличилась «в пять раз» после того, как президент США Дональд Трамп предложил объявить перемирие на 30 дней. «Так продолжаться не может, это должно прекратиться», — добавил Барро.

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Новые санкции, по мнению французской стороны, должны заставить Путина «полностью отступить». Барро отметил, что во Франции считают недопустимой ситуацию, когда Россия, которая не может добиться заметного прогресса на фронте, начинает запускать ракеты и беспилотники по жилым районам населенных пунктов Украины.

Меры, по словам Барро, затронут нефтяные доходы России, а также интересы «финансовых игроков из России и других стран». Он не привел подробностей и не уточнил, как именно ЕС собирается влиять на величину экспортной выручки Москвы. Министр лишь заявил, что новый пакет санкций должен привести к тому, что Путин согласится на прекращение огня.

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Конкретные меры, как следует из слов Барро, разрабатываются «в координации» с сенаторами США. Его слова, вероятно, относятся к законопроекту о «сокрушительных» санкциях против России, который подготовил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он подразумевает введение 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ, а также новых ограничений непосредственно в адрес России, если она откажется от заключения мирной сделки по Украине. Ранее Грэм заявил, что Трамп собирается поддержать этот законопроект.

Ранее СМИ сообщали, что разрабатываемый пакет санкций ЕС против России содержит планы по снижению ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель, включение в санкционные списки «Северного потока» и отключение от системы SWIFT 20 российских банков.

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