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Политика

В Сенате США выросла поддержка новых «сокрушительных» санкций против России

2 минуты чтения 09:02

Все больше американских сенаторов высказываются в поддержку законопроекта о введении новых санкций против России, а также 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил соавтор законопроекта один из лидеров Республиканской партии США и ближайший соратник президента Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм.

Законопроект, который Грэм разработал вместе с сенатором-демократом от штата Коннектикут Ричардом Блюменталем, предполагает введение новых санкций против России и ее торговых партнеров, в случае если Москва откажется от заключения мирной сделки по Украине. По словам Грэма, в поддержку предложенной им инициативы выступили уже 72 сенатора. В свою очередь, американское издание The Wall Street Journal отмечает, что в списке соавторов законопроекта уже больше 60 парламентариев, включая лидера лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна и лидера демократов Чака Шумера.

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Сам Грэм называл предложенные им санкции «сокрушительными» и утверждал, что принятие этого законопроекта поможет Трампу добиться урегулирования войны в Украине. При этом сенатор отмечал, что Владимир Путин «совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом».

Накануне Вашингтон и Киев подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Договор также предусматривает создание инвестиционного фонда, который будет финансировать послевоенное восстановление Украины.

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