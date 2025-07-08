Французского депутата и критика Макрона нашли повешенным

В коммуне Анэт на севере Франции был найден мертвым 54-летний депутат Национального собрания от партии «Республиканцы» Оливье Марлекс. По предварительным данным, политик совершил самоубийство. Его тело было обнаружено вечером 8 июля жандармами в его собственном доме, расположенном в избирательном округе в департаменте Эр и Луар. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье, Марлекс повесился. Расследование обстоятельств его смерти уже начато.

Сигнал в полицию подал мэр коммуны. Вскоре после этого партия «Республиканцы» подтвердила смерть своего члена. В Национальном собрании, где Марлекс заседал с 2012 года, вечером была объявлена минута молчания.

Оливье Марлекс был опытным политиком и соратником бывшего премьер-министра Мишеля Барнье. В период президентства Николя Саркози он работал советником в Елисейском дворце. После этого был избран депутатом и стал одним из наиболее активных критиков курса Эмманюэля Макрона.

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В последнее время Марлекс возглавлял парламентскую комиссию, изучающую обстоятельства продажи французской энергетической компании Alstom американскому концерну General Electric. Он открыто высказывал предположение, что часть средств, вырученных от сделки, могла быть использована для финансирования президентской кампании Макрона в 2017 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в соцсети X, назвав депутата «опытным политиком», с которым у него были разногласия, но которые он уважал «в свете нашей любви к стране».

«Я уважал наши разногласия, поскольку они рождались из стремления к благу Франции», — добавил Макрон.

Соболезнования также выразили бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, мэр Ниццы Кристиан Эстрози, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и глава фракции «Республиканцев» в парламенте Лоран Вокье. Последний назвал Марлекса «человеком убеждений и неутомимым защитником общественных интересов».