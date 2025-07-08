Фельдшер тайно ввел партнерше средство для аборта и был приговорен к тюремному заключению

Сотрудник шотландской скорой помощи и фельдшер Стивен Духан приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за то, что тайно ввел своей партнерше средство для аборта во время секса. Он искал необходимый препарат через служебный интранет, сообщает The Guardian.

Духан познакомился с женщиной во время отпуска в Испании в 2021 году, на тот момент он был женат и поддерживал с ней отношения на расстоянии. В марте 2023 года женщина узнала о своей беременности и поехала в Эдинбург, что поговорить об этом с Духаном. Он тайно ввел в ее организм препарат, позже женщина узнала, что у нее случился выкидыш.

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Фельдшер ввел средство во влагалище женщины во время секса, изначально она подумала, что Духан использовал секс-игрушку. Однако на следующий день женщина почувствовала сильную боль в животе, после приема лекарств она ощутила, как Духан пытается инициировать сексуальный контакт, заметив, что он доставал что-то из-под матраса.

Когда мужчина ушел в ванную, она обнаружила под матрасом несколько таблеток. Интернет-поиск показал, что они используются для абортов, позже в одной из больниц женщине подтвердили, что у нее случился выкидыш. Во время расследования выяснилось, что Духан искал информацию о средствах для аборта через служебный интранет в день, когда женщина сообщила ему о своей беременности.

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Во время судебного заседания Духан признал свою вину и заявил о раскаянии за причиненный вред и «злоупотребление доверием». За свои действия, а также за сексуализированное насилие, мужчина был приговорен к 10,5 годам заключения. Судья также отметил, что Духан нанес женщине «долгосрочную психологическую травму».