EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Фельдшер тайно ввел партнерше средство для аборта и был приговорен к тюремному заключению

2 минуты чтения 00:05

Сотрудник шотландской скорой помощи и фельдшер Стивен Духан приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за то, что тайно ввел своей партнерше средство для аборта во время секса. Он искал необходимый препарат через служебный интранет, сообщает The Guardian.

Духан познакомился с женщиной во время отпуска в Испании в 2021 году, на тот момент он был женат и поддерживал с ней отношения на расстоянии. В марте 2023 года женщина узнала о своей беременности и поехала в Эдинбург, что поговорить об этом с Духаном. Он тайно ввел в ее организм препарат, позже женщина узнала, что у нее случился выкидыш.

Котенок в пустой кроватке
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
Криминал14 минут чтения

Фельдшер ввел средство во влагалище женщины во время секса, изначально она подумала, что Духан использовал секс-игрушку. Однако на следующий день женщина почувствовала сильную боль в животе, после приема лекарств она ощутила, как Духан пытается инициировать сексуальный контакт, заметив, что он доставал что-то из-под матраса.

Когда мужчина ушел в ванную, она обнаружила под матрасом несколько таблеток. Интернет-поиск показал, что они используются для абортов, позже в одной из больниц женщине подтвердили, что у нее случился выкидыш. Во время расследования выяснилось, что Духан искал информацию о средствах для аборта через служебный интранет в день, когда женщина сообщила ему о своей беременности.

Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
Политика3 минуты чтения

Во время судебного заседания Духан признал свою вину и заявил о раскаянии за причиненный вред и «злоупотребление доверием». За свои действия, а также за сексуализированное насилие, мужчина был приговорен к 10,5 годам заключения. Судья также отметил, что Духан нанес женщине «долгосрочную психологическую травму».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования