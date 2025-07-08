Сотни детей отравились свинцом из-за еды в детсаду

У 233 детей из детского сада в китайской провинции Ганьсу обнаружено повышенное содержание свинца в крови. Силовики КНР задержали восемь человек, которые могут причастны к отравлению детей, среди них директор учреждения и шесть сотрудников столовой. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Следователи из города Тяньшуй обнаружили, что источником свинца стала краска, которую сотрудники добавляли в еду детей. Представители администрации попытались объяснить свои действия тем, что они хотели «привлечь больше учащихся и увеличить прибыль» частного детского сада. Задержанных подозревают в производстве токсичных и вредных продуктов питания, сообщает SCMP. Еще два человека были отпущены под залог до заседания суда.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым Экономика 6 минут чтения

Лабораторные тесты, по данным журналистов, подтвердили содержание свинца в краске. Также на ее упаковке содержалось предупреждение о том, что ее запрещено употреблять в пищу. Китайские власти отчитались, что из 251 детей в детском саду повышенное содержание свинца обнаружили у 233, сообщается также об аналогичных проблемах у некоторых воспитателей, их число не сообщается.

Местные СМИ сообщают, что некоторые родители жаловались на здоровье детей еще в 2024 году — у них появился неприятный запах изо рта, потемнели зубы и выпадали волосы. Проведенная проверка выявила превышение допустимых норм содержания свинца в еде более чем в две тысячи раз.

Серый кардинал Евросоюза С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно? Политика 7 минут чтения

Пострадавшие дети доставлены в больницу, показатели содержания свинца в их крови указывают на тяжелое отравление этим металлом. Опрошенный журналистами эксперт отметил, что детский организм особо уязвим к токсичному воздействию свинца, которое может привести к серьезным когнитивным нарушениям, закрепляющимся даже после завершения лечения. Некоторые родители отметили, что детский сад организовывал собственные проверки — их результаты серьезно расходятся с официально опубликованными.