В подмосковной квартире нашли тела женщины в наручниках и ее мужа с перерезанным горлом

В городе Пущино Московской области обнаружены тела 39-летней женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба Серпуховской городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, шестого июля супруги были найдены в разных комнатах одной квартиры. При этом женщина была прикована наручниками к металлическому стеллажу, а тело ее мужа с резаной раной на шее находилось в соседней комнате.

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Причины и обстоятельства произошедшего следователям предстоит выяснить. Пока они рассматривают версию, согласно которой причиной трагедии могла стать вспышка ревности и острый конфликт между супругами. По предварительной информации, мужчина мог сначала убить свою жену, а затем покончить с собой. В СК также сообщили, что у супружеской пары есть несовершеннолетний ребенок — в момент трагедии он находился у бабушки.

По данным близкого в силовикам телеграм-канала Shot, мужчина пытал и убил свою жену из-за того, что она хотела с ним развестись. На пытки указывают большое количество крови и находящиеся рядом с телом женщины предметы: несколько отверток, лопата, канцелярский нож и окровавленная табуретка. У жертвы также раздроблены кости черепа, отмечает Shot.

По информации СМИ, о том, что семейная пара долгое время не выходит на связь, заявила свекровь. После безрезультатных поисков квартиру вскрыли.

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В апреле мужчину приговорили к 16 годам заключения за убийство своей жены. Он нанес ей 13 ударов ножом ночью в состоянии паники после того, как ему приснилась измена с ее стороны. Как пишут СМИ, нападавший вскоре осознал произошедшее и вызвал бригаду скорой помощи, но спасти женщину не удалось.