Минюст США и ФБР опровергли версии о «списке клиентов» и убийстве Эпштейна

Минюст и ФБР не нашли доказательств того, что осужденный за сексуализированные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел так называемый «список клиентов» или был убит. Об этом говорится в служебной записке, с которой ознакомился портал Axios.

Администрация опубликовала видеозапись из нью-йоркской тюрьмы, где Эпштейн был найден мертвым в 2019 году. В документе утверждается, что записи подтверждают официальную версию — самоубийство, к которой ранее пришел судмедэксперт. На видео не зафиксировано, чтобы кто-либо входил в изолятор Эпштейна в ночь с 9 на 10 августа 2019 года.

Согласно отчету, следствие не обнаружило ни списков клиентов, ни свидетельств шантажа, ни оснований для преследования других фигурантов дела. Таким образом, расследование в отношении неустановленных третьих лиц официально закрыто. Напарница Эпштейна Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за торговлю детьми и другие преступления.

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Это первый случай, когда администрация Трампа официально опровергает конспирологические теории о деятельности и гибели Эпштейна. Эти версии ранее активно продвигались двумя медийными фигурами, ставшими впоследствии руководителями ФБР при Трампе — Кашем Пателем (ныне директор бюро) и Дэном Бонжино (замдиректором).

Будучи популярными в среде сторонников MAGA, Пател и Бонжино публично ставили под сомнение версию о самоубийстве. Однако, заняв посты в ФБР, они стали сдержаннее и теперь публично признают, что Эпштейн покончил с собой. «Он сам себя убил, я видел все материалы», — заявил Бонжино в эфире Fox News в мае.

В феврале 2025 года Минюст опубликовал документы по делу Эпштейна, которые уже ранее находились в открытом доступе. Консерваторы сочли публикацию недостаточной. «Это не то, чего мы просили. Полное разочарование», — написала тогда в соцсети конгрессвумен-республиканка Анна Полина Луна.

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Дополнительную интригу вызвало высказывание Илона Маска, поссорившегося с Трампом. Он заявил, что имя бывшего президента фигурирует в материалах дела Эпштейна. Позднее Маск удалил пост, признав, что «зашел слишком далеко».

Трамп в ответ опубликовал заявление своего бывшего адвоката — и адвоката Эпштейна — Дэвида Шона, который заверил, что Трамп ни в чем не замешан. Сам Трамп в 2019 году утверждал, что не общался с Эпштейном с 2004 года и «не был его поклонником».

Как следует из документа, Минюст не намерен публиковать дополнительных материалов по делу Эпштейна, так как многие из них содержат подробности насилия над детьми или могут затронуть непричастных лиц.