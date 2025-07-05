Умер актер сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон

В США 2 июля на 57 году жизни умер австралийский актер Джулиан Макмэхон, сыгравший в сериалах «Части тела» и «Зачарованные». О его смерти сообщается на официальной странице сериала «Части тела» в фейсбуке, пишет CNN. По словам его жены Келли Макмэхон в разговоре с Deadline, актер «мирно ушел из жизни на этой неделе после героической борьбы с раком».

Макмэхон исполнил одну из главных ролей в сериале «Части тела» (Nip/Tuck), который выходил с 2003 по 2010 годы. Проект, который был создан Райаном Мерфи, получил 18 номинаций на премию «Эмми» и одну награду за лучший протезный грим.

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Актер также сыграл Доктора Дума в фильмах «Фантастическая четверка» (2005) и «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007), где его партнерами на площадке были Крис Эванс и Джессика Альба. По данным CNN, персонаж Доктор Дум вскоре появится вновь — уже в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Мстители: Судный день».

Среди других заметных работ Макмэхона — роль Коула Тернера в нескольких сезонах сериала «Зачарованные», а также участие в проектах «Профайлер» и «ФБР: Самые разыскиваемые».

Карьеру в кино и на телевидении Макмэхон начал в конце 1980-х годов и продолжал активно сниматься до последних месяцев своей жизни. Одной из его последних работ стала роль в фильме с Николасом Кейджем «Серфер», премьера которого состоялась летом 2025 года.

«Это очень печальная новость. Я провел шесть недель на съемках вместе с Джулианом, и он был одним из самых талантливых актеров. Наши совместные сцены в фильме «Серфер» — одни из моих любимых в карьере, а Джулиан — один из моих любимых людей. Он был добрым и умным человеком. Мои соболезнования его семье», — прокомментировал смерть Макмэхона в разговоре с Deadline актер Николас Кейдж.

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По данным издания, последней ролью Макмэхона стала роль австралийского премьер-министра в детективном сериале Netflix «Резиденция».