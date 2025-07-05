Одного из самых влиятельных футбольных агентов обвинили в торговле людьми и изнасилованиях

Австралийка Джейн Доу (имя изменено) обвинила 75-летнего британского футбольного агента Джонатана Барнетта в том, что он держал ее в секс-рабстве, насиловал десятки раз, подвергал пыткам в течение шести лет с 2017 года, а также угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иск против Барнетта.

Доу впервые познакомилась с Барнеттом в середине девяностых через общего знакомого, сказано в иске. В 2017 году он возобновил общение и пригласил ее в Великобританию вместе с детьми, чтобы работать на него. По ее словам, Барнетт также предложил оплатить обучение двоих ее детей в британской школе.

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Женщина заявила, что Барнетт изнасиловал ее во время первой встречи в отеле в центре Лондона. При этом, по ее словам, он сказал, что она «принадлежит» ему, и пригрозил убить ее, если она пожалуется.

«Барнетт сказал мисс Доу, что ей не разрешается разговаривать с ним или смотреть на него, что он “владеет” ею и теперь она его рабыня, и что она “должна ему” за возможность, которую он ей дает. Барнетт также сказал мисс Доу, что впредь она должна обращаться к нему “мой господин” и что, если она когда-нибудь заговорит, ее убьют, а ее дети окажутся в невыгодном положении. После ряда угроз и применения грубой силы Барнетт изнасиловал мисс Доу», — цитирует The Guardian иск Доу.

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Барнетт, по утверждению Доу, оставлял ее связанной на всю ночь без воды и еды, принуждал лизать его обувь, требовал присылать «откровенные видеоролики», а однажды 50 раз ударил ее ногой по ребрам, после чего она потеряла сознание. Также Доу заявила, что Барнетт принуждал ее приводить к нему других «рабынь» и избивал ее, если она отказывалась это делать.

Журнал Forbes признал Барнетта самым влиятельным спортивным агентом 2019 года. В том году этот агент заключил активные контракты и трансферные соглашения на сумму 1,28 миллиарда долларов. Годом ранее Барнетт занимал третью строчку рейтинга издания. Среди его клиентов были валлийский футболист Гарет Бейл, английский спортсмен Джек Грилиш и игрок из Испании Сауль Ньигес.