Сотрудники аэропорта помогли пассажирке найти потерянный бриллиант

В Международном аэропорту Питтсбурга пассажирка из Пенсильвании обнаружила пропажу бриллианта из обручального кольца после получения багажа. Эйприл Шмитт вернулась в терминал и обратилась к сотрудникам, которые после долгих поисков нашли камень внутри механизма багажной карусели, пишет портал Goodnewsnetwork.org.

Инцидент произошел 13 июня в Международном аэропорту Питтсбурга. Эйприл Шмитт, жительница города Сьюикли, вернулась домой после напряженной командировки в Лос-Анджелес. Получив багаж на карусели, она направилась домой к своему мужу Эрику, с которым живет уже 33 года.

В пути женщина обнаружила, что из ее кольца исчез бриллиант. «Я запаниковала, сердце ушло в пятки, — рассказала она. — Я была уверена, что никогда его больше не увижу».

Фото: Pittsburgh International Airport

Шмитт вернулась в аэропорт и начала поиски возле багажной ленты. Она обратилась за помощью к сотрудникам авиакомпании, которые вызвали техническую службу аэропорта.

На место прибыла команда из шести человек. Среди них был и инженер Том Риордан, который уже 20 лет работает в аэропорту и отвечает за обслуживание багажной системы. По его словам, несмотря на сложную конструкцию механизма, полную ремней, моторов и металлоконструкций, команда была настроена серьезно.

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Спустя несколько часов Шмитт позвонили с радостной новостью: бриллиант найден. «У меня просто отвисла челюсть», — призналась она.

Фото: Pittsburgh International Airport

«Эта история могла закончиться совсем иначе, — сказала Шмитт. — Но эти люди были действительно заинтересованы в том, чтобы помочь мне. Я много путешествую и бываю во многих аэропортах, но здесь я почувствовала себя не случайной пассажиркой, а по-настоящему важным человеком. Эти сотрудники искренне переживали за меня».

Инженер Риордан прокомментировал ситуацию скромно: «Улыбка пассажира — это все, что нам нужно. Любой сотрудник здесь поступил бы так же».

Это не первый случай проявления заботы со стороны сотрудников аэропорта. В феврале им удалось воссоединить шестилетнюю девочку с ее плюшевым кроликом, которого она забыла в терминале.