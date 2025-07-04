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Криминал

Бывших силовиков обвинили в убийстве девочки и отпустили в зале суда

3 минуты чтения 21:36

В 2010 году в селе Яркуль Новосибирской области пропала 14-летняя Наташа Матюхина — не дошла до дома всего 300 метров. Девочку искали всей деревней, в том числе и местные полицейские. Спустя 13 лет следствие пришло к выводу: именно силовики сбили школьницу и спрятали тело. Подозреваемыми стали трое сотрудников полиции. В ходе процесса свидетели дали против них показания, а также утверждали, что они причастны к другому преступлению. Но в июне 2025 года суд признал, что сроки давности истекли, тела нет, а доказательств недостаточно. Полицейских отпустили прямо в зале суда, пишет проект «Окно».

Наташа Матюхина. Фото с сайта проекта «Окно»

По данным издания, в марте 2010 года в селе Яркуль Новосибирской области пропала 14-летняя Наташа Матюхина. 2 марта она с подругой Аней репетировала номер ко дню выборов в местном клубе. Детей туда, как отмечается, отпускали без опаски, так как там всегда дежурил участковый. После репетиции девочки пошли домой к Ане, а в одиннадцать вечера Наташа вышла от подруги, но до дома так и не дошла.

О том, что Наташа пропала стало известно только 4 марта — забеспокоились учителя в школе. Дома же считали, что девочка ночует у подруги, пишет издание, отмечая, что она росла в многодетной семье, где за всеми уследить невозможно. В тот же день начались поиски, а по деревне, по словам местных жителей, поползли слухи, что девочку сбила машина, в которой ехали пьяные полицейские.

Спустя 13 лет, в 2023 году, как пишет издание, бывшая соседка Матюхиных Лилия Сенчукова рассказала на допросе, что в ту ночь она ехала в машине с помощником начальника райотдела Максимом Кудрявцевым. За рулем был он, а рядом — оперативник Евгений Бартоломей. По ее словам, Кудрявцев сбил Наташу. Девочка потеряла сознание, и мужчины погрузили ее в багажник.

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По данным «Окна», следователи позже заявляли, что девочку увезли в лес и убили, чтобы скрыть ДТП. Родственник Матюхиных также рассказал изданию, что в служебной машине Кудрявцева нашли следы крови. 

Сенчукова, как отмечается в публикации, говорила, что молчала об этом, так как боялась последствий. По ее словам, сразу после ДТП она рассказала о случившемся своему близкому другу Владимиру Поторкину. Спустя три года его тело, по информации «Окна», нашли в снегу. Эксперт тогда указал обморожение в качестве причины смерти, но спустя годы, как сообщается, следователи установили, что сотрудники полиции подговорили судебного эксперта выдать ложное заключение о причине его смерти.

По версии следствия, весной 2013 года майор полиции Александр Кунц и капитан Алексей Бороздин везли Поторокина в спецприемник по делу об административном правонарушении. По дороге он якобы сказал Кунцу, что догадывается о его причастности к исчезновению Матюхиной. После этих слов, как утверждает прокуратура, полицейские начали избивать мужчину, а затем велели водителю свернуть в безлюдное место, где продолжили избиение до смерти.

Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев. Фото с сайта проекта «Окно»

Кудрявцева, Бартоломея и Кунца арестовали в 2023 году. Им вменили похищение несовершеннолетнего группой лиц (п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК), убийство (п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). А Кудрявцева также обвинили в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264 УК).

Улики казались весомыми, пишет проект «Окно», но затем из дела пропало важное вещественное доказательство — кисть, найденная в 2011 году на окраине села. Экспертизу, как отмечается, так и не провели, Сенчукова отказалась от показаний, а повторный анализ крови в машине показал, что она принадлежит животному.

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Суд над экс-полицейскими начался в октябре 2024 года. В мае 2025 года гособвинение потребовало 18 лет строгого режима. В июне суд признал Кудрявцева виновным в ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), и назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения. От наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

По статье о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) Кудрявцева оправдали, но Бартоломей по ней получил два года колонии-поселения и также был освобожден в зале суда. Обвинения в убийстве и похищении были сняты с обоих. Кунц к тому времени, как отмечает «Окно», исчез из числа подсудимых. Издание предполагает, что он мог пойти на сделку со следствием. 

В то же время издание пишет, что уголовное дело об убийстве Поторокина, обвиняемыми в котором проходят Кунц и Бороздин, было передано в суд. 14 августа 2024 года в Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание, но с тех пор о подвижках в деле ничего неизвестно.

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