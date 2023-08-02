Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО двух бывших милиционеров Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея и одного действующего полицейского — Александра Кунца — до 18 сентября. Об этом сообщается на сайте суда. Их обвиняют в похищении группой лиц несовершеннолетнего (пункты «а, д» часть 2 статьи 126 УК) и в убийстве (пункты «ж, к» части 2 статьи 105 УК). Против Кудрявцева также возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статьи 264 УК).

Издание Sib.fm пишет, что в 2010 году в Новосибирской области пропала 15-летняя Наталья Матюхина, последний раз ее видела подруга.

По версии следствия, в марте 2010 года Матюхина возвращалась домой из клуба в селе Яркуль. Двое милиционеров — Кудрявцев и Бартоломей — находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбили девочку, а затем вывезли ее в неизвестном направлении. Через 10 дней из ОВД уволился Кудрявцев, а через два месяца — Бартоломей. Еще один сотрудник милиции Александр Кунц знал о произошедшем и помог коллегам скрыть преступление. В отличие от коллег, он не стал увольняться и продолжил работу. Сейчас он занимает должность начальника подразделения по делам несовершеннолетних Усть-Таркского отделения полиции и имеет звание майора.

Телеграм-канал Baza пишет, что в 2010 году Максим Кудрявцев работал помощником начальника ОВД, Евгений Бартоломей — оперуполномоченным. По данным телеграм-канала, изначально следствие считало, что силовики сбили Наташу Матюхину около ее дома, когда она возвращалась от подруги 2 марта 2010 года, и спрятали тело, чтобы скрыть преступление. Однако позднее выяснилось, что после аварии девочка была жива. Теперь следствие считает, что трое сотрудников ОВД решили добить несовершеннолетнюю, чтобы скрыть факт аварии.

НТВ сообщает, что после аварии силовики затолкали Матюхину в багажник, вывезли в лес, убили и спрятали труп.

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