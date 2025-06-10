Мужчина убил жену и любовницу из-за угрозы разоблачения

Следователи предъявили 66-летнему жителю Оренбурга обвинение в организации убийств жены и любовницы с разницей в четыре года, сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, первое убийство произошло в 2004 году после того, как супруга обвиняемого узнала о наличии любовницы. Она грозилась отомстить, сообщив полиции о незаконной коммерческой деятельности мужа. Мужчина решил действовать радикально — он попросил знакомого убить жену за денежное вознаграждение. Тот нанял исполнителей, и вскоре женщину убили двумя ударами металлической трубы по голове.

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После этого оренбуржец продолжил жить с любовницей, которая знала об убийстве жены. Однако в 2008 году история повторилась. Когда мужчина начал медлить с официальным вступлением в брак, его секрет, как выяснили следователи, стал поводом для шантажа, и он снова заплатил проверенному знакомому за убийство сожительницы. Ее убили на территории собственного садового участка с помощью обрезка металлической трубы и дополнительно нанесли два удара ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщается на сайте СК, уголовное дело возбуждено по статье «Организация убийства, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, по найму». Жителю Оренбурга может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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