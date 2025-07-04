Мужчина попытался вывезти трех питонов в нижнем белье из Таиланда

Гражданин Шри-Ланки по фамилии Шехан был задержан службой по охране дикой природы Таиланда, в его нижнем белье были обнаружены три королевских питона, спрятанных в сетчатые сумки. Мужчина пытался вывезти этих змей из страны, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Шехана задержали при прохождении досмотра в аэропорту Бангока. Первоначально правоохранители не обнаружили в его багаже ничего подозрительного, но змеи были найдены при личном досмотре. За мужчиной следили, потому что ранее он уже был замешан в торговле экзотическими животными на родине. По законам Таиланда ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы, а также штраф до одного миллиона бат (около 31 тысячи долларов США).

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Сообщается также, что власти Таиланда могут дополнительно наказать Шехана за попытку экспорта без разрешения, в таком случае он может быть приговорен к году заключения и штрафу до 20 тысяч бат (около 600 долларов). Сейчас мужчина взят под стражу, более подробной информации о расследовании SCMP не приводит.

Журналисты сообщают, что власти Таиланда следили за перемещениями Шихана два дня после получения информации о том, что мужчина ранее арестовывался на Шри-Ланке по подозрению в торговле волками, сурикатами, какаду, сахарными летягами, дикобразами и игуанами.

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Королевские питоны упомянуты в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, их запрещено экспортировать и импортировать без специального разрешения, отмечает SCMP.

Таиланд, по данным журналистов, является крупным узлом для нелегального транзита в рамках торговли экзотическими животными. За последние три года только в рамках перевозок между этой страной и Индией были изъяты более 7 тысяч животных.