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Криминал

Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Нальчике

2 минуты чтения 19:14 | Обновлено: 19:36

В Нальчике двое неизвестных напали на пост ДПС и открыли стрельу по сотрудникам службы. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Об этом же сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Shot и Baza.

По данным российских агентств, одному нападавшему удалось скрыться с места, второго «ликвидировали». Один сотрудник ДПС был ранен. Отмечается, что перестрелка произошла в момент задержания неизвестных.

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«Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле», — сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По данным Mash, нападавшие были вооружены ножами. Пострадавшего полицейского госпитализировали, а в городе ввели план «Перехват». Позже телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, сбежавшего с места нападавшего задержали. Телеграм-канал «112» пишет, что у задержанного отобрали оружие. В ближайшее время его должны отвезти в Следственный комитет для дачи показаний. Shot утверждает, что оба нападавших были сторонниками ИГИЛ.

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Shot также пишет, что пострадавшего полицейского ранили ножом. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и отправили в операционную. Телеграм-канал также назвал его имя — полицейского зовут Азнаур С. По данным Baza, ему 27 лет.

В мае этого года два человека открыли стрельбу по сотрудникам ДПС в Махачкале. В результате погибли два полицейских, еще двое получили ранения. В Дагестанском управлении МВД сообщили, что нападавшие были «нейтрализованы».

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