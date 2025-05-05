СМИ: неизвестные расстреляли полицейских в Махачкале

Неизвестные открыли огонь по экипажу ДПС в Махачкале, они пытаются скрыться на служебном автомобиле полиции, погибли три сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает местное медиа РИА «Дагестан», публикуя также видео с места инцидента.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в столице Дагестана объявлен план «Перехват». Телеграм-канал 112 утверждает, что нападавших было трое, один из них убит. Региональное управление МВД подтвердило факт нападения и гибель троих полицейских, а также попытку нападавших скрыться на служебной машине.

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В настоящий момент силовики ведут поиск машины, МВД Дагестана не сообщило о количестве нападавших. Инцидент, по данным силовиков, произошел в 14:20 5 мая. Начальник отдела пресс-службы и информатизации администрации Советского района г. Махачкалы Абдулла Камилов сообщил о гибели двоих напавших на полицейских. По его информации, всего преступников было четверо. Смерть двоих подозреваемых подтвердили и в МВД республики.

Минздрав Дагестана сообщил о семерых пострадавших в результате перестрелки, среди них девочка 17 лет. В ведомстве отметили, что, по их данным, на месте погиб один полицейский, двое сотрудников доставлены в больницу. Двое напавших на сотрудников МВД также доставлены в стационар, их состояние оценивают как тяжелое.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале отметил, что нападение произошло после того, как полицейские попытались остановить автомобиль. Находившиеся в нем, по его данным, не подчинились и открыли огонь. Чиновник попросил жителей Махачкалы не снимать видео и фото на месте инцидента, а также соблюдать спокойствие и доверять только «проверенной информации». «Осторожно, новости» также публикуют фото полицейской ориентировки на, возможно, угнанную во время нападения машину ДПС.

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РБК со ссылкой на информацию из регионального управления следственного комитета сообщает, что нападение на полицейских стало второй за два дня перестрелкой в столице Дагестана. Вечером 4 апреля на подземной парковке торгового центра «Ардар» между владельцем ТЦ и арендаторами произошел конфликт, закончившийся смертью одного из арендаторов и госпитализацией двоих.

Владелец ТЦ с места инцидента скрылся, позже он был доставлен в больницу сотрудниками полиции. Журналисты сообщили, что его допросят после лечения.