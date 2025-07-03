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Общество

Названы профессии самых читающих россиян

2 минуты чтения 10:35 | Обновлено: 10:44

Ежедневное чтение больше всего распространено среди аналитиков, руководителей проектов, маркетологов, юристов и преподавателей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование читательских привычек россиян, которое провели Яндекс.Книги и сервис для поиска вакансий HeadHunter.

Согласно опросу, сотрудники сфер безопасности, перевозок и сервисного обслуживания чаще всего слушают аудиокниги. Строители, менеджеры и врачи предпочитают электронные книги, а работники массмедиа, гостиничного бизнеса и административного персонала выбирают бумажные книги.

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Самым популярным классиком у медиков и аналитиков оказался Булгаков, у дизайнеров и представителей творческих профессий — Достоевский, а учителя выбрали Чехова. Большинство опрошенных назвали любимыми жанрами классику, психологию и фэнтези.

Сеть «Читай город — Буквоед» ранее сообщила, что в 2023 россияне чаще всего воровали в ее магазинах антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла. Из магазинов сети за год пропали 460 экземпляров. При этом эта книга также вошла в годовой топ продаж.

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По данным сервиса МТС «Строки», в России в мае 2025 года резко вырос спрос на книги о посттравматическом стрессовом расстройстве. Чаще всего пользователи сервиса интересовались книгой Тамары Макклинтон-Гринберг «Комплексное ПТСР. Как справиться с гневом и страхом и вернуть идентичность. Воркбук»

С 1 марта 2027 года в России могут ввести обязательное подтверждение возраста с помощью биометрических данных через «Госуслуги» при покупке на маркетплейсах книг с маркировкой 18+, энергетиков, пиротехники и секс-игрушек. Законопроект уже одобрило Главное правовое управление Кремля.

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