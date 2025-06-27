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Общество

В России введут ограничения на покупку секс-игрушек

2 минуты чтения 17:42 | Обновлено: 17:49

Секс-игрушки и другие товары из категории 18+ можно будет купить на маркетплейсах только при условии подтверждения возраста покупателя. Для этого необходимо будет подтвердить свою личностью через «Госуслуги» или банки. Об этом пишет газета «Ведомости».

Новые правила касаются всех товаров с возрастными ограничениями: энергетики, секс-игрушки, пиротехника и книги с пометкой 18+. Однако есть и исключения — закон не распространяется на алкоголь и табачные изделия, так как на их онлайн-продажу сохраняется полный запрет. 

Для подтверждения возраста покупателя будет использоваться единая биометрическая система (ЕБС). Данные в ЕБС можно сдать через «Госуслуги» и через приложения банков. Чтобы пройти биометрическую проверку, покупателю нужно устройство с камерой и стабильный интернет. 

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Однако эксперты читают, что в законопроекте сохраняется юридическая неопределенность. Как поясняет глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров, в России нет законов, которые регулируют хранение, отзыв и использования биометрических данных. Кроме того, неясно, кто будет отвечать, если произойдет ошибка идентификации, но товар все-таки продадут.

Федоров предполагает, что покупатели будут отказываться от покупок на маркетплейсах из-за страха передавать свои биометрические данные частным компаниям. Более того, все еще сохраняются юридические риски, в том числе утечка данных. Механизмы защиты биометрии от взлома или подделки пока что плохо развиты, уточнил эксперт.

Нововведения уже одобрило Главное правовое управление президента, а 30 июня его рассмотрят в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

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