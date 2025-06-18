В России резко вырос спрос на книги о ПТСР

Спрос на книги по психологии и самопомощи в России вырос в два раза, а наиболее популярной в этом сегменте стала книга о способах справиться с гневом, сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости» книжный сервис от МТС «Строки».

Аналитики сервиса «Строки» рассказали, что в мае 2025 года пользователи искали издания о психологической помощи, в том числе о посттравматическом стрессовом расстройстве, в два раза чаще. Чаще всего читатели интересовались книгой Тамары Макклинтон-Гринберг «Комплексное ПТСР. Как справиться с гневом и страхом и вернуть идентичность. Воркбук».

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По данными «Осторожно, новости» сообщили, другими популярными изданиями оказались «Жизнь после травмы. Как помочь близкому с посттравматическим стрессовым расстройством», «Групповая терапия восстановления после травмы. Руководство для специалистов», «Арт-терапия ПТСР. Рисуночные тесты по проработке психологических травм» и «ПТСР. Руководство по проработке психологических травм».

Ранее «Осторожно, новости» со ссылкой на сайты челябинских школ сообщил, что российские чиновники начали предупреждать образовательные учреждения о возможном ПТСР у учащихся, приехавших из оккупированных украинских регионов. Школам посоветовали внимательнее относиться к отбору учителей для работы с такими детьми и приглашать для этого педагогов со «сформированными патриотизмом и гражданской ответственностью».

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По разным оценкам, распространенность ПТСР среди участников боевых действий колеблется от 1% до 35%, а психологическая помощь потребуется нескольким десяткам тысяч российских военных с этим диагнозом.