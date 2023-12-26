Книгу Оруэлла «1984» чаще всего воровали из книжных магазинов «Читай город — Буквоед» в 2023 году

Из всех книг, которые россияне воровали в книжных магазинах сети «Читай город — Буквоед» в 2023 году, чаще всего крали книгу «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает РБК.

Всего магазины сети недосчитались 460 экземпляров. При этом «1984» также вошла в топ продаж 2023 года.

Помимо этой книги россияне часто воровали «Вакцину от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой, «Девушку с деньгами» Анастасии Веселко и книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Кроме прочего, посетители «Читай города» нередко крали учебную литературу стоимостью от 100 до 400 рублей: буквари, рабочие тетради с первого по четвертый класс, а также книги по воспитанию детей и детские сказки.

Особенно часто воровали атлас «География. 8 класс» и «Букварь» Надежды Жуковой. Также в «топ пропаж» попала «Функциональная анатомия здоровья» Сергея Бубновского, «Продажи» Пола Аллена, «Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни» Ричарда Шеперда и книгу «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода.

Всего за 2023 год из книжных магазинов сети украли почти 300 тысяч книг — это на 10% меньше, чем в прошлом году.

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