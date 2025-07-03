Учительница организовала детский «лагерь» в полуразрушенной постройке

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении учительницы начальных классов, которая организовала нелегальный детский лагерь на собственном участке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Импровизированный лагерь с опасными для жизни условиями обнаружен в деревне Шалахино Тверской области. По данным правоохранителей, учительница начальных классов вывезла туда девятерых школьников из Петербурга. С 28 июня по 1 июля дети проживали в ветхом строении на территории собственного участка преподавательницы. На фото видны антисанитарные условия «лагеря» — в частности, заброшенный туалет без канализации и грязная кухня с холодильником, в котором хранилась в эмалированных тазах приготовленная для детей еда.

В сообщении прокуратуры говорится, что детей уже изъяли. Некоторых их них вернули родителям, других временно разместили в социально-реабилитационных центрах Тверской области.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Женщине может грозить штраф или лишение свободы на срок до шести лет. Ситуацию взял под контроль прокурор региона.

В Тверской области ранее уже обнаруживались подобные несанкционированные детские лагеря. В 2023 году один из них работал в деревне Соболево рядом с городом Кимры. В результате организатор — «Центр народного образования» — был оштрафован на 500 тысяч рублей. В процессе расследования выяснилось, что в 2017 году он уже привлекался к ответственности за незаконную организацию детского отдыха и был приговорен к 240 часам общественных работ.

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В конце июня в Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии бывшего вожатого лагеря Дмитрия Воложанина, который заставлял несовершеннолетних мальчиков делать зарядку обнаженными или в нижнем белье.