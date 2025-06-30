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Криминал

Вожатый лагеря осужден за принуждение детей заниматься физкультурой обнаженными

2 минуты чтения 15:41

В Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии Дмитрия Воложанина, который, работая вожатым в санатории, заставлял несовершеннолетних мальчиков делать зарядку голыми или в нижнем белье. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, от действий вожатого пострадали трое мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Все они осенью 2023 года отдыхали в санатории «Соколиный камень» в Свердловской области, на базе которого работает также детский лагерь. Воложанин, по версии обвинения, ввел для мальчиков своеобразную систему поощрений. Он просил их выполнять физические упражнения голыми или в нижнем белье, а взамен предлагал менее строгие правила пребывания в лагере. Например, детям разрешалось пользоваться смартфонами вне лимита, а также есть чипсы, конфеты и снэки, запрещенные в лагере. При этом занятие физкультурой вожатый проводил ночью наедине с детьми.

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Воложанин признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 300 тысяч рублей для компенсации морального вреда потерпевшим. После освобождения он не сможет работать с детьми в течение 10 лет. Сам осужденный признал вину только частично.

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В прошлом году, когда в отношении Воложанина было возбуждено уголовное дело, СМИ сообщали о большем количестве пострадавших. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, дети жаловались, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные и «вел грязные речи». При этом, по информации издания, со стороны гостей санатория к Воложанину никогда не было претензий — наоборот, люди оставляли о нем хорошие отзывы.

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