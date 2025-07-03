Криптомиллиардер откусил палец похитителю и сбежал от него

Австралийский бизнесмен Тим Хит смог отбиться от пытавшихся похитить его злоумышленников — он откусил одному из них часть пальца и сбежал. Теперь криптомиллиардер требует от преступников возместить ему средства, которые были потрачены на охрану после произошедшего. Об этом пишет австралийское СМИ Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в Таллине в конце июля прошлого года. 47-летнего мужчину попытались похитить на лестнице возле дома — целью злоумышленников было получение доступа к криптоактивам Хита. Один из них закрыл рот бизнесмену рукой, но тот начал сопротивляться, откусил часть пальца и не позволил затащить себя в фургон.

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Фрагмент пальца позже был найден примерно в 100 метрах от места нападения, следует из материалов суда, на которые ссылаются журналисты. Злоумышленники планировали отвезти Хита в сауну и наняли хакера, чтобы похитить его средства. В разработке плана участвовали как минимум семь человек, некоторые из них въехали в Эстонию по поддельным паспортам Грузии и следили за перемещениями Хита несколько месяцев.

За несколько дней до инцидента они приобрели строительную униформу и предметы, намереваясь выдать себя за команду маляров. После неудачной попытки похищения преступники скрылись, оставив свой фургон — в нем позже были обнаружены поддельные документы. Хит отделался потерянным зубом, но после инцидента нанял охрану и сменил жилье — его расходы на это превысили 2,7 миллиона евро.

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Двоих нападавших удалось задержать на литовской границе вскоре после инцидента, против них уже ведется судебное разбирательство, во время которого сторона Хита потребовала от них полного возмещения расходов на охрану. Остальные злоумышленники еще не пойманы — Хит также рассказал, что спустя несколько недель после нападения получал анонимные сообщения с требованиями о переводе 30 биткоинов. Мужчина не ответил, а попытки связаться с ним через некоторое время прекратились.