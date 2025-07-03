В японской компании хватали за яички нерадивых сотрудников

Пять бывших сотрудников японской энергетической компании Neo Corporation подали в суд на работодателя, обвинив руководство в издевательствах и злоупотреблениях, пишет South China Morning Post.

Согласно иску, поданному в марте, работников, не выполнивших план по продажам, принуждали делать обнаженные фотографии. Затем эти фото распространялись среди других сотрудников.

Кроме того, по словам одного из истцов, начальник систематически наказывал его, хватая за яички. «Он говорил, что не прилагает силы, но было так больно, что я не мог говорить. Такое происходило постоянно», — заявил бывший сотрудник. Его жалоба на действия руководства была проигнорирована: менеджер отделения ответил, что «все это проходили». Позже мужчине диагностировали расстройство адаптации и депрессию.

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В иске также указано, что в компании практиковались сверхурочные без оплаты, словесные оскорбления и финансовые штрафы. Один из директоров, как утверждается, ударил менеджера за пропущенный корпоративный ужин. Некоторым сотрудникам удерживали комиссионные, а в отдельных случаях требовали возвращать деньги компании в день зарплаты.

Истицы требуют компенсацию в размере 19 млн иен (примерно 10,5 миллионов рублей) за неправомерные удержания и психологическое давление.

Компания Neo Corporation, основанная в 1999 году и специализирующаяся на продаже электроэнергии и энергосберегающего оборудования, отвергла обвинения. В заявлении говорится: «Домогательствам не место в нашей корпоративной культуре. В ряде обвинений содержатся фактические ошибки и односторонняя интерпретация».

В Японии, как отмечает журнал Women’s Studies International Forum, в законодательстве отсутствуют уголовные наказания за домогательства на рабочем месте и четкие правовые основания для взыскания компенсации с работодателя.