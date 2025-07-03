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Криминал

ФСБ отчиталась о задержании девушки в момент минирования автомобиля

2 минуты чтения 10:44

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали девушку, чье имя не называется, по подозрению в подготовке теракта. В спецслужбе заявили, что подозреваемая была задержана с поличным, когда она пыталась прикрепить самодельное взрывное устройство к днищу автомобиля, передает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-релиз ЦОС ФСБ, уточняет, что «объектом террористических устремлений» задержанной был неназванный сотрудник военного завода, которому принадлежал автомобиль.

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Как утверждают в ФСБ, в июне 2024 года задержанная сама связалась через мессенджеры Telegram и WhatsApp с представителем спецслужбы неназванной страны. В переписке она якобы выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности в обмен на выезд из России и получение гражданства одной из стран Евросоюза.

После этого, по данным спецслужбы, женщина по заданию иностранных кураторов наносила «проукраинские надписи» в общественных местах в Подмосковье, а также  попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. 

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В апреле 2025 года она, как утверждается, приехала в Санкт-Петербург, где начала слежку за неким сотрудников оборонного предприятия. Позже она, по информации ФСБ, получила от своих кураторов самодельное взрывное устройство, которое и попыталась прикрепить к днищу автомобиля своей предполагаемой жертвы.

ЦОС ФСБ также опубликовал видео слежки и задержания девушки. На кадрах она подходит к автомобилю и производит какие-то манипуляции под его днищем. Далее, уже лежа на земле в наручниках, она признается, что пыталась прикрепить к машине «какое-то устройство».

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