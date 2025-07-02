Два пациента заразились червями после пересадки почек от одного донора

Двое мужчин в США оказались заражены паразитическими червями после того, как им пересадили почки от одного донора, который ранее проживал в Карибском регионе. Об этом пишет LiveScience со ссылкой на отчет в профильном издании New England Journal of Medicine.

Эти личинки червей были обнаружены у пациента, которому недавно пересадили новую почку от донора. Фото: The New England Journal of Medicine

Первым пациентом стал 61-летний мужчина, которому пересадку провели в больнице Массачусетс Дженерал (Massachusetts General Hospital, MassGen). Через десять недель после операции он опять попал в MassGen из другой больницы, куда его изначально госпитализировали.

У него появились тошнота, рвота, жажда, боли в животе и спине, а также высокая температура. В первой больнице врачи зафиксировали скопление жидкости в легких, учащенное дыхание и падение уровня кислорода в крови. Мужчина оказался в состоянии дыхательной недостаточности и шока — с критически низким артериальным давлением. Его перевели в реанимацию, где у него также обнаружили фиолетовую сыпь, похожую на скопление синяков, на коже живота.

На фотографии, сделанной при поступлении в отделение интенсивной терапии, видна фиолетовая сыпь на животе мужчины. Фото: The New England Journal of Medicine

Медики начали масштабное обследование, чтобы определить причину ухудшения состояния. Пациент принимал иммунодепрессанты, чтобы избежать отторжения пересаженной почки, что делало его более уязвимым к инфекциям. Команда врачей под руководством специалиста по инфекционным заболеваниям и трансплантации органов доктора Камиль Коттон исключила бактериальные и вирусные инфекции и предположила наличие паразита, особенно учитывая резкий рост эозинофилов — лейкоцитов, борющихся с паразитами.

Доктор Коттон вспомнила о случаях заражения через органы паразитом Strongyloides stercoralis и обратилась в региональную организацию по трансплантации органов. Донор был мертв, но в его крови сохранились антитела к этому паразиту.

Анализы крови пациента до трансплантации не выявляли этих антител, но они появились после. Образцы тканей показали, что черви распространились по всему организму: в брюшной полости, легких и коже.

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Инфекции, передающиеся через трансплантаты, случаются редко. Согласно обзору, в США за 10 лет они затронули только 14 из 10 тысяч операций. Органы с активными инфекциями, такими как туберкулез, не используются, и каждый трансплантат проверяется на инфекции — но такие тесты не всегда выявляют все угрозы.

В том же обзоре говорится о 13 случаях заражения Strongyloides, что составляет 42% всех паразитарных инфекций, переданных при трансплантации. До недавнего времени менее четверти центров проводили регулярный скрининг на наличие этого паразита. Однако в 2023 году Сеть по трансплантации органов рекомендовала обязательное тестирование.

Пациента в MassGen лечили препаратом ивермектин. Медики получили специальное разрешение на подкожное введение лекарства из-за тяжелого заражения. Лечение оказалось успешным.

О заражении сообщили и другим медицинским учреждениям, получившим органы от того же донора. В результате в Albany Medical Center врачи выявили аналогичные симптомы у 66-летнего пациента: усталость, снижение уровня лейкоцитов и ухудшение функции почек. Получив информацию от MassGen, они оперативно поставили диагноз и также успешно вылечили пациента.