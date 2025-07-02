Два пациента заразились червями после пересадки почек от одного донора

Двое мужчин в США оказались заражены паразитическими червями после того, как им пересадили почки от одного донора, который ранее проживал в Карибском регионе. Об этом пишет LiveScience со ссылкой на отчет в профильном издании New England Journal of Medicine.
Первым пациентом стал 61-летний мужчина, которому пересадку провели в больнице Массачусетс Дженерал (Massachusetts General Hospital, MassGen). Через десять недель после операции он опять попал в MassGen из другой больницы, куда его изначально госпитализировали.
У него появились тошнота, рвота, жажда, боли в животе и спине, а также высокая температура. В первой больнице врачи зафиксировали скопление жидкости в легких, учащенное дыхание и падение уровня кислорода в крови. Мужчина оказался в состоянии дыхательной недостаточности и шока — с критически низким артериальным давлением. Его перевели в реанимацию, где у него также обнаружили фиолетовую сыпь, похожую на скопление синяков, на коже живота.
Медики начали масштабное обследование, чтобы определить причину ухудшения состояния. Пациент принимал иммунодепрессанты, чтобы избежать отторжения пересаженной почки, что делало его более уязвимым к инфекциям. Команда врачей под руководством специалиста по инфекционным заболеваниям и трансплантации органов доктора Камиль Коттон исключила бактериальные и вирусные инфекции и предположила наличие паразита, особенно учитывая резкий рост эозинофилов — лейкоцитов, борющихся с паразитами.
Доктор Коттон вспомнила о случаях заражения через органы паразитом Strongyloides stercoralis и обратилась в региональную организацию по трансплантации органов. Донор был мертв, но в его крови сохранились антитела к этому паразиту.
Анализы крови пациента до трансплантации не выявляли этих антител, но они появились после. Образцы тканей показали, что черви распространились по всему организму: в брюшной полости, легких и коже.
Инфекции, передающиеся через трансплантаты, случаются редко. Согласно обзору, в США за 10 лет они затронули только 14 из 10 тысяч операций. Органы с активными инфекциями, такими как туберкулез, не используются, и каждый трансплантат проверяется на инфекции — но такие тесты не всегда выявляют все угрозы.
В том же обзоре говорится о 13 случаях заражения Strongyloides, что составляет 42% всех паразитарных инфекций, переданных при трансплантации. До недавнего времени менее четверти центров проводили регулярный скрининг на наличие этого паразита. Однако в 2023 году Сеть по трансплантации органов рекомендовала обязательное тестирование.
Пациента в MassGen лечили препаратом ивермектин. Медики получили специальное разрешение на подкожное введение лекарства из-за тяжелого заражения. Лечение оказалось успешным.
О заражении сообщили и другим медицинским учреждениям, получившим органы от того же донора. В результате в Albany Medical Center врачи выявили аналогичные симптомы у 66-летнего пациента: усталость, снижение уровня лейкоцитов и ухудшение функции почек. Получив информацию от MassGen, они оперативно поставили диагноз и также успешно вылечили пациента.