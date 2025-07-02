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Криминал

Мужчину обвинили в принуждении 15-летнего сына к занятию проституцией

2 минуты чтения 21:03

47-летнему жителю Германии Майклу Х. предъявили обвинение в том, что он неоднократно заставлял своего 15-летнего сына заниматься проституцией и продавал эти услуги другим мужчинам в период с марта по июнь 2022 года. Об этом сообщает таблоид Bild и газета Tageblatt

По их данным, дело рассматривает окружной суд Гамбурга. Расследование было начато после того, как потерпевший и его мать обратились в полицию. Согласно обвинительному заключению, Майкл предлагал услуги своего сына в том числе через онлайн-сервисы эскорта и получал за это деньги. Обвинение в принуждении к проституции идет в сочетании с сутенерством, принуждением к сексу и сексуализированным насилием над лицом, находящимся на попечении мужчины.

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Во время встреч с «клиентами» подросток должен был позволять незнакомцам прикасаться к его обнаженному телу и интимной зоне, бить мужчин, совершать с ними сексуализированные действия или позволять им совершать их с ним. В некоторых случаях отец сидел в той же комнате, передает Tageblatt.

Как отмечает газета, если подросток отказывался, его отец оказывал на него словесное давление и угрожал насилием. Также мужчина угрожал разбить голову сына о стену, если тот расскажет кому-либо о происходящем. При этом часть заработанных денег Майкл отдавал подростку. Утверждается, что помимо этого он занимался продажей наркотиков.

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Одним из «клиентов» подростка мог стать местный пастор, чье имя не называется. Он встречался с подростком как минимум трижды, за что заплатил 2800 евро. Из них 800 евро могли отдать потерпевшему. Кроме того, утверждается, что подростка заставили переспать с трансгендерной женщиной.

Отец мальчика отрицает все обвинения. 3 июля подросток должен дать показания в суде. Всего до 23 июля запланировано шесть судебных заседаний.

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