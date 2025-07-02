Названы главные факторы торможения российской экономики

Глава «Сбера» Герман Греф выступил на Финансовом конгрессе Банка России, где рассказал о рисках переохлаждения экономики.

По его мнению, уже сейчас видно, что экономика России «стала резко тормозить». Среди признаков он перечислил кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые экспортные товары, а также ситуацию на рынке труда с низкой безработицей (2,3%) и дефицитом кадров. Все это — вызов для экономики в целом, резюмировал Греф.

Он также объяснил, почему это происходит. Так, самой главной причиной торможения экономики глава «Сбера» считает высокий уровень ключевой ставки ЦБ. По его мнению, очень важно «не передержать высокие реальные ставки», он также уверен, что «пришло время выровнять ситуацию». Греф выразил надежду, что в Центробанке это понимают и в ближайшее время начнут принимать «выверенные решения».

Несколько дней назад зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил, что ключевая ставка будет снижена уже в июле. Но для этого необходимо, чтобы инфляция вышла на траекторию, позволяющую достичь показателя на уровне четырех процентов в 2026 году.

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В начале июня Банк России впервые с сентября 2022 году снизил ключевую ставку с 21% до 20%, объяснив такое решение сокращением инфляционного давления. Позже Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, похвалил ЦБ и правительство. Он отметил, что благодаря их действиям, инфляция в стране опустилась ниже 10%, что лучше прогноза ЦБ.

«Это позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики»,— сказал Путин.

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Герман Греф за последнее время сделал несколько заявлений, касающихся состояния российской экономики. Так, он назвал вредным чрезмерное укрепление российской валюты до 78-79 рублей за доллар. По его мнению, необходимо вернуться к отметке 100+. Кроме того, глава «Сбера» предсказал сложный год для российского бизнеса.