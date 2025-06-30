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Политика

Глава «Сбера» предсказал сложный год для российского бизнеса

2 минуты чтения 14:13 | Обновлено: 15:25

Следующий год станет непростым для бизнеса и банков в частности. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава «Сбера» Герман Греф, сообщает ТАСС.

По его словам, 2026 год не уступит 2025-му по количеству вызовов и трудностей. По этой причине за текущий год «Сберу» необходимо «набрать хорошую форму, чтобы и в 2026 году не разочаровать инвесторов».

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«Конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП и динамика, естественно, ставок Центрального банка. Но уже видно, что 2026-й не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина года уже сейчас как минимум видна», — пояснил свою позицию Греф. Он также отметил, что в этом году «Сберу» оказалось сложно добиться поставленных целей из-за «очень высоких ставок и резко упавшего спроса на кредиты».

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Герман Греф высказал неудовлетворенность окрепшим курсом российской валюты. По мнению главы «Сбера», курс на уровне 78-79 рублей за доллар является завышенным и вредным для экономики. При этом оптимальным, по его убеждению, является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Если не вернуться к этому показателю, ситуация к концу года может закончиться серьезным дефицитом бюджета, спрогнозировал Греф.

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На прошлой неделе издание The Bell сообщило, что «Сбер» нашел способ отправлять деньги клиентов в Европу в обход санкций и SWIFT. Как выяснилось, платежи проходят на карты как минимум двух иностранных банков. При этом в схеме участвую партнеры-посредники. В самом «Сбере» подтвердили наличие услуги по отправке денег на зарубежные карты с комиссией и пояснили, что «это безопасно».

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