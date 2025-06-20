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Политика

Путин выступил на ПМЭФ

2 минуты чтения 17:41

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ, рассказал о состоянии российской экономики и анонсировал новые программы.

Он отметил, что показатель инфляции в России снизился ниже отметки в 10% благодаря действиям правительства и Центробанка. Рост ВВП в первые четыре месяца 2025 года он оценил в 1,5% в годовом выражении и заявил, что Россия вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе по уровню ВВП.

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Также политик заявил, что уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,3%, этот показатель он назвал историческим минимумом. Безработица среди молодежи установилась на уровне в 7,5%, что Путин посчитал одним из лучших показателей среди всех стран мира.

Путин также утверждает, что российским властям удалось добиться рекордно низкого показателя бедности в 7,2%, за ее чертой, по официальным данным, сейчас проживают 10,5 миллиона человек. Он отметил, что по этому показателю сохраняется положительная динамика и заявил, что власти планируют сначала сократить долю бедных до 7%, а затем и до 5%.

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При этом, по его словам, в России сохраняется недостаточно высокий уровень зарплат. Путин заявил о необходимости «формировать экономику высоких зарплат на основе повышения производительности труда», а также стимулировать мобильность граждан, чтобы они могли искать работу в других регионах и переезжать туда.

В своем выступлении Путин также упомянул, что экономика России должна стать более технологичной, и поставил цель войти в двадцатку стран-лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году. Он сообщил, что власти планируют запустить проекты по извлечению ценных компонентов из «миллионов тонн вредных отходов промышленности», а также по реставрации не менее тысячи объектов культурного наследия, храмов, усадеб и старинных зданий.

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