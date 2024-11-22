Пятеро детей обвинили вожатого в домогательствах

Пятеро детей, двоим из которых 12 лет, а троим — 13, обвинили в домогательствах вожатого санатория «Соколиный камень» в Первоуральске Свердловской области, 35-летнего Дмитрия. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, дети рассказали родителям о случаях домогательства со стороны вожатого, которые произошли во время разных смен, с августа по декабрь, еще в 2023 году. Дети утверждают, что Дмитрий приставал к ним, трогал интимные места и «вел грязные речи». При этом ранее к вожатому, как утверждает Shot, не было никаких претензий, а посетители санатория оставляли о нем только положительные отзывы. Сколько времени Дмитрий проработал в санатории, телеграм-канал не уточняет.

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Shot пишет, что мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В случае признания его виновным Дмитрию грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в подмосковной школе учитель ОБЖ приставал к школьницам и избил ученика седьмого класса «в целях воспитания». По словам матери школьника, учитель регулярно оскорблял ее сына из-за серьги в ухе, называл его геем и предлагал его одноклассникам «дразнить его пидором». При этом директор школы отказалась увольнять учителя и заявила, что для этого недостаточно оснований.

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Весной этого года трое подростков из Петербурга обвинили тренера по каратэ и муниципального депутата от «Единой России» в домогательствах. По их словам, тренер разговаривал с несовершеннолетними о мастурбации, вел с ними интимную переписку, оставлял в тренерской после занятий, просил снять одежду и осматривал половые органы.