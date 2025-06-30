Неизвестные расстреляли прибывших на тушение пожарных

В американском штате Айдахо группа пожарных, прибывших на тушение лесного пожара, подверглись вооруженному нападению. В результате двое пожарных были убиты, а еще один госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на заявление местного шерифа Кутенея Роберта Норриса.

По его словам, прибывшие по вызову пожарные попали под снайперский огонь, который велся с нескольких направлений. «Мы не знаем, был ли там один, два, три или четыре стрелка», — признался Норрис. В то же время он заверил журналистов, что полицейские «нейтрализуют эту угрозу». Он также сообщил, что силовики приступили к поискам нападавших, в которых участвуют как наземные подразделения, так и вертолет.

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В свою очередь, губернатор штата Айдахо Брэд Литтл призвал жителей и гостей штата держаться подальше от места происшествия. В посте, который он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X, он назвал произошедшее «отвратительным нападением на наших храбрых пожарных».

Начальник пожарной охраны района Северных озер Пэт Райли уточнил, что нападение на пожарных произошло, когда они прибыли по вызову о возгорании дикой растительности на горе Кэнфилд, которое является популярным среди местных жителей и туристов местом для пеших прогулок.

В то же время представитель Федерального бюро расследований (ФБР), которое также принимает участие в поисках стрелка или стрелков, предположил, что злоумышленники, возможно, сами устроили пожар, чтобы организовать засаду на пожарных.

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В октябре 2024 года спасателям пришлось прекратить работу и покинуть американский штата Северная Каролина, пострадавший от урагана «Хелен». Причиной стали вооруженные сторонники копрологических теорий, согласно которым спасательные службы не помогают жителям пострадавших районов, а наоборот грабят и поджигают их дома. В результате на территории штата начали действовать группы вооруженных «ополченцев», которые открыли охоту на спасателей.