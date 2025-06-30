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Мир

Южную Корею атаковали «жуки любви»

2 минуты чтения 13:23

Жители южнокорейской столицы массово жалуются на нашествие насекомых. Мухи, которых в сети прозвали «жуками любви», заполонили городские районы и популярные туристические тропы. Как пишет The Guardian, речь идет о виде Plecia longiforceps. «Жуками любви» их называют из-за характерной манеры спаривания — самки и самцы летают, соединенные друг с другом.

Жители Сеула и туристы выкладывают в соцсети видео, на которых полчища мух облепляют людей, роятся у источников света и покрывают все поверхности плотным «черным ковром», особенно в районах у подножия гор. Этой проблеме уже несколько лет, однако в с каждым годом ситуация ухудшается. Так, в 2023 году из-за насекомых в Сеуле было подано порядка четырех с половиной тысяч жалоб, в прошлом году уже более девяти тысяч.

Городские власти, как пишет издание, пока не знают, что делать с насекомыми. По их словам, «жуки любви» хоть и вызывают отвращение, но опасности для человека не представляют: они не кусаются, не переносят болезней и почти ничем не питаются во взрослом возрасте. Более того, в городском управлении отмечают, что личинки жуков улучшают почву, а взрослые особи опыляют растения.

Чиновники заявляют, что использование химикатов в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Они предлагают более мягкие методы борьбы с мухами: промывать поверхности водой, использовать световые ловушки и клейкие ленты возле источников света, людям предлагают носить темную одежду, так как насекомые тянутся к ярким цветам и свету. В разработке находятся и экологичные средства — в том числе грибные инсектициды, направленные на истребление личинок в почве. Вместе с тем, по информации издания, стратегия властей встречает сопротивление горожан. По данным опроса, 86% жителей Сеула считают этих жуков вредителями, ставя их в один ряд с тараканами и клопами.

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Ученые объясняют нашествие мух изменением климата. Ранее Plecia longiforceps обитали преимущественно в Китае, Тайване, на островах Рюкю. Но рост температур, а также застройка природных территорий вокруг Сеула создали условия, в которых «жуки любви» продвинулись далеко на север. Город стал для них идеальной средой.

Как пишет The Guardian, нашествие насекомых недолговечно. Взрослая особь живет всего около недели, и к середине июля мухи обычно исчезают сами собой.

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