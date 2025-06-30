Индия заставила Prada признаться в воровстве дизайна сандалей

Итальянский модный дом Prada заявил, что признает индийские корни дизайна своей новой коллекции обуви — спустя несколько дней после того, как она вызвала критику в Индии, пишет Би-би-си. На прошедшей на прошлой неделе Неделе моды в Милане бренд представил сандалии с открытым носком и плетеным узором, напоминающим традиционные кожаные сандалии «колхапури», производимые в индийских штатах Махараштра и Карнатака.
В описании Prada называла сандалии просто «кожаной обувью», не упомянув об их индийском происхождении, что вызвало в Индии волну обвинений в культурной апроприации. В ответ на критику бренд направил Би-би-си заявление о признании в том, что дизайнеры Prada при создании сандалий вдохновлялись традиционной индийской обувью.
Представитель компании отметил, что Prada «всегда чтила мастерство, наследие и дизайнерские традиции» и добавил, что бренд находится «в контакте с Торгово-промышленной палатой штата Махараштра» по данному вопросу. На прошлой неделе глава этой палаты направил письмо Prada, в котором отметил, что дизайн был коммерциализирован без упоминания об искусных мастерах, сохранявших его на протяжении поколений.
Как сообщило агентство Reuters, в ответ глава отдела корпоративной социальной ответственности Prada Лоренцо Бертелли сообщил, что сандалии находятся «на ранней стадии разработки», а также выразил готовность к «диалогу и значимому обмену с местными индийскими мастерами» и пообещал организовать дальнейшие встречи для обсуждения.
Сандалии «колхапури» получили свое название в честь города Колхапур в штате Махараштра, где они традиционно изготавливаются с XII века. Обувь делается из кожи, иногда окрашивается натуральными красителями, и подходит для жаркого индийского климата.
В 2019 году индийское правительство присвоило изделиям статус географического указания, который, по данным ВТО, подтверждает происхождение товара из определенного региона и служит знаком подлинности. После скандала многие мастера из Колхапура выразили разочарование тем, что Prada использовала традиционный дизайн, не указав его источник.
«Эти сандалии создаются тяжелым трудом кожевников из Колхапура. Им нужно дать имя Колхапура. Не надо использовать чужой труд», — сказала местному Би-би-си ремесленница Прабха Сатпуте.
В Индии такие сандалии стоят всего несколько сотен рупий, а предполагаемая высокая цена в бутиках Prada вызвала дополнительное недовольство. Хотя на официальном сайте бренда стоимость не указана, аналогичная обувь у Prada обычно стоит от 600 до 1000 фунтов стерлингов в Великобритании (от 64 до 107 тысяч рублей). Промышленник Харш Гоенка обратил на это внимание, отметив, что местные ремесленники практически ничего не зарабатывают на таких изделиях: «Они теряют, а глобальные бренды наживаются на нашей культуре», — написал он.
Это не первый случай обвинений западных брендов в апроприации индийской культуры. На Каннском кинофестивале 2025 года Gucci назвал сари, надетое актрисой Алией Бхатт, «платьем», что вызвало возмущение. А в мае пользователи TikTok раскритиковали тренд, в котором дупатту — традиционный южноазиатский шарф — называли «скандинавским». Тем не менее, некоторые жители Колхапура признались, что скандал с Prada стал для них поводом для гордости.