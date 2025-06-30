Индия заставила Prada признаться в воровстве дизайна сандалей

Итальянский модный дом Prada заявил, что признает индийские корни дизайна своей новой коллекции обуви — спустя несколько дней после того, как она вызвала критику в Индии, пишет Би-би-си. На прошедшей на прошлой неделе Неделе моды в Милане бренд представил сандалии с открытым носком и плетеным узором, напоминающим традиционные кожаные сандалии «колхапури», производимые в индийских штатах Махараштра и Карнатака.

В описании Prada называла сандалии просто «кожаной обувью», не упомянув об их индийском происхождении, что вызвало в Индии волну обвинений в культурной апроприации. В ответ на критику бренд направил Би-би-си заявление о признании в том, что дизайнеры Prada при создании сандалий вдохновлялись традиционной индийской обувью.

Представитель компании отметил, что Prada «всегда чтила мастерство, наследие и дизайнерские традиции» и добавил, что бренд находится «в контакте с Торгово-промышленной палатой штата Махараштра» по данному вопросу. На прошлой неделе глава этой палаты направил письмо Prada, в котором отметил, что дизайн был коммерциализирован без упоминания об искусных мастерах, сохранявших его на протяжении поколений.

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Как сообщило агентство Reuters, в ответ глава отдела корпоративной социальной ответственности Prada Лоренцо Бертелли сообщил, что сандалии находятся «на ранней стадии разработки», а также выразил готовность к «диалогу и значимому обмену с местными индийскими мастерами» и пообещал организовать дальнейшие встречи для обсуждения.

Сандалии «колхапури» получили свое название в честь города Колхапур в штате Махараштра, где они традиционно изготавливаются с XII века. Обувь делается из кожи, иногда окрашивается натуральными красителями, и подходит для жаркого индийского климата.

В 2019 году индийское правительство присвоило изделиям статус географического указания, который, по данным ВТО, подтверждает происхождение товара из определенного региона и служит знаком подлинности. После скандала многие мастера из Колхапура выразили разочарование тем, что Prada использовала традиционный дизайн, не указав его источник.

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«Эти сандалии создаются тяжелым трудом кожевников из Колхапура. Им нужно дать имя Колхапура. Не надо использовать чужой труд», — сказала местному Би-би-си ремесленница Прабха Сатпуте.

В Индии такие сандалии стоят всего несколько сотен рупий, а предполагаемая высокая цена в бутиках Prada вызвала дополнительное недовольство. Хотя на официальном сайте бренда стоимость не указана, аналогичная обувь у Prada обычно стоит от 600 до 1000 фунтов стерлингов в Великобритании (от 64 до 107 тысяч рублей). Промышленник Харш Гоенка обратил на это внимание, отметив, что местные ремесленники практически ничего не зарабатывают на таких изделиях: «Они теряют, а глобальные бренды наживаются на нашей культуре», — написал он.

Это не первый случай обвинений западных брендов в апроприации индийской культуры. На Каннском кинофестивале 2025 года Gucci назвал сари, надетое актрисой Алией Бхатт, «платьем», что вызвало возмущение. А в мае пользователи TikTok раскритиковали тренд, в котором дупатту — традиционный южноазиатский шарф — называли «скандинавским». Тем не менее, некоторые жители Колхапура признались, что скандал с Prada стал для них поводом для гордости.