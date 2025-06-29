Основательница Wildberries названа богатейшей россиянкой в мире

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин планеты. Единственной представительницей России в этом списке стала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

Состояние 49-летней предпринимательницы журнал оценил в 4,6 миллиарда долларов. Кроме того, Ким оказалась одной из самых молодых женщин в рейтинге. Младше нее в списке значится только одна участница — 38-летняя австралийка Мелани Перкинс, соучредительница платформы для графического дизайна Canva. Ее капитал оценивается в 5,8 миллиарда долларов.

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Ким заняла 18-е место в списке богатейших женщин. Возглавила рейтинг 80-летняя швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант, состояние которой Forbes оценил в 38,8 миллиарда долларов. Отмечается, что вместе с супругом Джанлуиджи Апонте она основала корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC) — крупнейшую в мире судоходную компанию с более чем 136 тысячами сотрудников, 90 судами и 675 офисами.

На втором месте в рейтинге значится американка Дайан Хендрикс, соосновательница ABC Supply — одного из крупнейших дистрибьюторов строительных материалов в США. Ее состояние журнал оценил в 22,3 миллиарда долларов.

Порог входа в рейтинг составил 2,1 миллиарда долларов. Наибольшее представительство в рейтинге оказалось у женщин из Азиатско-Тихоокеанского региона (24 участницы), далее следуют Северная Америка (20) и Европа (6). Участницы работают в 14 отраслях, при этом наиболее представленной стала технологическая сфера.

Как отмечает Forbes, женщины по всему миру — от США и Китая до Индонезии и России — «пробили немало стеклянных потолков», построив состояния в самых разных отраслях: от угольной промышленности и коллагеновой косметики до цифровых платформ и соевого соуса.

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В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с компанией Russ. В июле было зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ», в котором Wildberries получила 65% долей, а Russ — 35%. Уже к августу процесс объединения был завершен, а генеральным директором новой структуры стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Сделка вызвала напряженность внутри компании. Владислав Бакальчук — бывший супруг Татьяны Ким — публично выступил против объединения. Летом 2024 года он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который назвал слияние «рейдерским захватом» со стороны братьев Мирзоян. В ответ на это Ким заявила, что «то не рейдерский захват, это развод».

Позже она подала иск о расторжении брака — развод был оформлен в феврале 2025 года. Весной стало известно, что Савеловский районный суд Москвы обязал Бакальчука выплатить Ким 217 миллионов рублей. Согласно этому решению, предпринимательницв сохранила полный контроль над ключевыми активами: ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз Банк», а также всеми средствами на своих персональных счетах.