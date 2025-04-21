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Общество

Бывшего мужа основательницы Wildberries обязали выплатить ей сотни миллионов рублей

2 минуты чтения 12:37

Бывший муж основательницы онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук должен ей 217 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Савеловский районный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение объединенной компании Wildberries и Russ.

В нем также говорится, что Ким, согласно решению суда, сохранила за собой полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз Банк», а также средства, хранящиеся на персональных счетах. 

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Бакальчук в результате раздела имущества с бывшей супругой получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в городе Зарайск Московской области, а также принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент». Кроме того, суд сохранил за Бакальчуком денежные средства, хранящиеся на его персональных банковских счетах.

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В ноябре прошлого года Владислав Бакальчук заявил об утрате его бывшей супругой контроля над онлайн-маркетплейсом Wildberries. При этом он ссылался на копии документов, которые, по его словам, являются уставом «РВБ», новой компании, созданной в результате слияния Wildberries и Russ.

В свою очередь, «Новая газета Европа» в декабре 2024 года со ссылкой на источники писала, что контроль над онлайн-маркетплейсом пожет получить глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным издания, ему пообещали такую награду, если он сможет установить контакты с запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам», захватившей власть в Сирии после падения режима Башара Асада.

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