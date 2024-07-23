Совладелица Wildberries объяснила слова о рейдерском захвате компании разводом с мужем

Совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала ответ на заявления ее мужа Владислава Бакальчука и Рамзана Кадырова о рейдерском захвате бизнеса.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом», — заявила Бакальчук и привела в качестве доказательства фото мужа на «презентации новой структуры объединенной компании».

Wildberries и рекламная компания Russ Outdoor через некоторое время после появления гневного поста Кадырова распространили совместное заявление о том, что продолжают «работу в стабильном режиме». Компании упомянули, что между Татьяной и Владиславом Бакальчук сейчас идет бракоразводный процесс, «детали которого и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий».

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Татьяна Бакальчук ушла от мужа «некоторое время назад», сообщил знакомый с семьей источник Forbes. Источник на рынке российской электронной коммерции добавил, что Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля. Источник рассказывает, что все ключевые решения теперь принимает бизнесмен Роберт Мирзоян, гендиректор компании «РВБ», учрежденного 4 июля совместного предприятия Wildberries и Russ Outdoor. Создание холдинга ранее одобрил лично Владимир Путин.

В конце июня Wildberries и Russ объявили о плане по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». 22 июля компании сообщили, что создают единый департамент медиа и рекламы, который возглавит коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк.

В самой Wildberries идут увольнения, рассказал источник Forbes. Из команды маркетплейса еще весной ушел сооснователь, бизнес-партнер Бакальчуков Сергей Ануфриев.

Татьяна Бакальчук сейчас занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, ее состояние оценивается в 7,4 миллиардов долларов. 99% компании «Вайлдбериз» принадлежит Татьяне, а 1% — Владиславу Бакальчуку.

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