Россиянин ударил ножом отдыхающую на пляже женщину

В Рязанской области силовики задержали подозреваемого, который ударил ножом в грудь отдыхающую на пляже женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале областного управления Министерства внутренних дел.
Инцидент произошел на пляже у озера возле поселка Ласковский в Рязанском районе. Согласно предварительной информации, компания людей распивала алкогольные напитки, когда мужчина решил познакомиться с отдыхающей неподалеку женщиной. В какой-то момент между ними произошла ссора. Подозреваемый, услышав оскорбительные слова, подошел к женщине и ударил ее ножом в грудь. Полицейские сообщили, что после этого мужчина сбежал с места происшествия.
Прибывшие на место полицейские обнаружили 37-летнюю пострадавшую с ранением. Женщину госпитализировали.
«Сотрудники полиции опросили отдыхающих и выяснили, что к причинению тяжкого вреда здоровью причастен 31-летний рязанец. Его автомобиль остался на парковке в окрестностях озера. Поздним вечером общественный транспорт рядом с озером не курсирует, поэтому полицейские предположили, что злоумышленник еще прячется в лесу», — рассказали в областном управлении МВД.
Подозреваемого нашли в лесном массиве поздней ночью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 11 лет лишения свободы. По данным силовиков, рязанца на время следствия поместили под стражу.
Ранее в Калининградской области полиция задержала подозреваемого, который ударил свою жену во время приготовления бутербродов. Сам подозреваемый заявил, что в день нападения он с супругой «выпивал на кухне», когда между ними произошла ссора. В какой-то момент, по его словам, он «развернулся и несильно, тихонечко ее ударил».
По данным силовиков, после нападения с ножом, пострадавшая сама вызвала себе скорую помощь. Женщину госпитализировали. В отношении ее супруга было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».