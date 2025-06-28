Россиянка найдена мертвой в Японии

Гражданку России нашли мертвой в одной из квартир многоэтажного дома в городе Осака на западе Японии. Полиция расследует дело и не исключает версию убийства женщины. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, 27 июня около 22:05 (16:05 по мск) полиция префектуры получила сообщение о том, что местная жительница потеряла сознание, кашляя кровью. Прибывшие на место силовики обнаружили на кровати спальни тело 50-летней Елены Ито — гражданки России. Женщина не подавала признаков жизни, и прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

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По данным японских правоохранителей, на лице погибшей были зафиксированы следы побоев и кровоподтеки, что может указывать на насильственный характер смерти. В связи с этим полиция не исключает версию убийства.

Отмечается, что женщина проживала в квартире в многоэтажном комплексе «Симодера» в округе Нанива. В полицию через своего знакомого обратился супруг погибшей, также гражданин России, проживающий отдельно в том же городе. Мужчина решил навестить женщину после того, как в течение нескольких дней не смог с ней связаться.

Правоохранительные органы отметили, что в квартире ничего не пропало, не было признаков взлома, а входная дверь была заперта. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Генконсульстве России в Осаке агентству ТАСС сообщили, что дипломаты связались с местной полицией. «Ведется следствие», — заявили в диппредставительстве.

Там также отметили, что по всем вопросам о произошедшем Генконсульство находится в контакте с японскими правоохранителями.

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