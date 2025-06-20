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Криминал

Тела россиянки и ее 11-месячной дочери нашли в Риме

2 минуты чтения 12:10 | Обновлено: 12:11

Посольство России в Италии ведет активную работу по выяснению обстоятельств гибели в Риме россиянки и ее 11-месячной дочери. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заведующий консульским отделом российской дипмиссии Андрей Харченко.

«В свете появившейся в итальянских СМИ информации о гибели, как сообщается, гражданки России, уроженки г. Омск Анастасии Трофимовой, и ее 11-месячного ребенка, зверски убитых по ряду предположений ее американским сожителем, который по разным документами именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом, запросили в итальянских компетентных органах подробные сведения в этой связи», — сказал он, добавив, что подозреваемый в убийстве успел покинуть Италию и уехать в Грецию, но был задержан там местными правоохранителями.

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Как сообщается, тела 11-месячного ребенка, а затем и его матери были обнаружены в римском парке Вилла Дорма Панфили 7 июня. По данным полиции, женщину и ее дочь задушили. Установить личность погибших помогло местное телешоу, аналог российской телепередачи «Жди меня». Продюсерам программы удалось найти жительницу Омска, которая заявила, что является матерью и бабушкой погибших. По ее словам, она опознала тело дочери по татуировкам, фото которых опубликовала итальянская полиция.

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Позже стало известно, что погибшая приехала в Италию с Мальты, где познакомилась с неким американцем, представившимся кинопродюсером. Позже у них родилась дочь. Соседи пары рассказали журналистам, что американец страдал алкогольной зависимостью. Как сообщается, подозреваемый в убийстве ранее уже привлекался к ответственности за домашнее насилие и нападение с применением оружия.

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