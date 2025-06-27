Женщина транслировала сексуализированное насилие над своей девятилетней дочерью

Власти Вьетнама и США провели совместное расследование, в ходе которого спасли девятилетнюю девочку, в адрес которой применяла сексуализированное насилие собственная мать. Об этом со ссылкой на министерство внутренней безопасности США пишет The New York Times.

Жившая в сельской местности Вьетнама женщина транслировала сцены насилия на платформах Bigo Live и BuzzCast, записывала ролики на заказ и отправляла их через WhatsApp. Свои действия она объяснила тем, что ей были нужны деньги. Власти США подтвердили арест женщины, девочка находится под защитой государства.

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Журналисты отмечают, что объявления с участием девочки разместили около 80 приложений для знакомств. Apple и Google удалили их, но мать ребенка продолжила зарабатывать на сексуализированном насилии над девочкой через мессенджеры. The New York Times пишет, что агент министерства внутренней безопасности США переписывался с женщиной несколько месяцев в WhatsApp и Telegram для получения сведений, которые позволят арестовать ее.

Агент отметил, что девочка успела привыкнуть к сексуализированному насилию. «Я спросил об этом мать, и она сказала, что научила ее. Она тренировала ее», — рассказал агент. Власти все еще ждут получения доступа к телефону женщины, чтобы расследовать дело до конца. Текущего состава преступления может быть достаточно для предъявления обвинений по статье об изнасиловании, наказание по которой, как отмечено в материале, может составлять от 20 лет до пожизненного заключения.

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Власти рассказали журналистам, что проблема сексуализированного насилия над детьми из небогатых обществ остается актуальной, поскольку люди видят в этом возможность быстрого обогащения через интернет. Основными покупателями такого контента The New York Times называет жителей западных стран, а американские власти считают, что больше всего его покупают жители США.