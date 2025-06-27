Постоялец дома престарелых убил сожительницу из ревности

Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, чье имя не называется. Его признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Астраханской области.

Там уточнили, что жертвой убийцы стала его 64-летняя сожительница. По версии следствия, преступление было совершено 30 декабря 2024 года. Осужденный вместе со своей жертвой находился в комнате Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова.

Как сообщается, мужчина приревновал свою возлюбленную к другому постояльцу дома престарелых и в ходе последовавшей ссоры схватил нож и ударил им женщину в грудь. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Я из детского дома и благодарна ему Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах Общество 13 минут чтения

2 июня на Алтае полицейские задержали 62-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на свою сожительницу. Подозреваемый, чье имя также не называлось, сначала отвергал все обвинения, но затем сознался.

По его словам, во время совместного распития спиртных напитков он вспомнил, что пока он сам отбывал наказание в местах лишения свободы, его будущая сожительница «состояла в отношениях с его приятелем». На почве ревности между ними возникла ссора, в ходе которой задержанный напал на нее, избил, а затем ударил ножом в пах.

После этого он сам побежал к соседке и попросил ее вызвать «скорую помощь». Прибывшие медики обнаружили пострадавшую живой и госпитализировали ее с черепно-мозговой травмой, переломом челюсти и колото-резаной раной паховой области.