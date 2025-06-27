EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Постоялец дома престарелых убил сожительницу из ревности

2 минуты чтения 12:06

Советский районный суд Астрахани приговорил к восьми годам колонии строгого режима 67-летнего местного жителя, чье имя не называется. Его признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Астраханской области.

Там уточнили, что жертвой убийцы стала его 64-летняя сожительница. По версии следствия, преступление было совершено 30 декабря 2024 года. Осужденный вместе со своей жертвой находился в комнате Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова.

Как сообщается, мужчина приревновал свою возлюбленную к другому постояльцу дома престарелых и в ходе последовавшей ссоры схватил нож и ударил им женщину в грудь. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Я из детского дома и благодарна ему
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
Общество13 минут чтения

2 июня на Алтае полицейские задержали 62-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на свою сожительницу. Подозреваемый, чье имя также не называлось, сначала отвергал все обвинения, но затем сознался.

По его словам, во время совместного распития спиртных напитков он вспомнил, что пока он сам отбывал наказание в местах лишения свободы, его будущая сожительница «состояла в отношениях с его приятелем». На почве ревности между ними возникла ссора, в ходе которой задержанный напал на нее, избил, а затем ударил ножом в пах.

После этого он сам побежал к соседке и попросил ее вызвать «скорую помощь». Прибывшие медики обнаружили пострадавшую живой и госпитализировали ее с черепно-мозговой травмой, переломом челюсти и колото-резаной раной паховой области.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Еноты захватили Европу
Мир
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
16:00
Я из детского дома и благодарна ему
Общество
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
00:01
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
17:00 26 июня
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01 26 июня
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования