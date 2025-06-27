EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Суда в Ормузском проливе начали передавать необычные сообщения

2 минуты чтения 08:50

После начала обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном, к которому потом присоединились США, суда в Ормузском проливе, контролируемом Тегераном, начали передавать необычные сообщения, в частности, «российская нефть» и «принадлежит Китаю». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные компании Windward.

По ее данным, с 12 по 24 июня 55 судов передали в эфир в общей сложности 101 такое сообщение. «Я никогда не видел ничего подобного в Персидском заливе», — сказал генеральный директор Windward Эми Дэниел.

Я из детского дома и благодарна ему
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
Общество13 минут чтения

Так, например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, направлявшийся в Пакистан под флагом Панамы, сообщил в эфире о своей принадлежности к Китаю. Аналогичное сообщение выдал в эфир супертанкер Yuan Yang Hu, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в Китай. В свою очередь, Kota Cabar, следовавший под флагом Сингапура, сообщал по радио о том, что «судно не связано с Израилем».

В компании пояснили, что во время судоходства принято передавать по радио пункты назначения или сообщения о перевозимом грузе. В некоторых случаях в эфир транслируют сообщения о присутствии на борту судна вооруженной охраны. Это делается для того, чтобы отпугнуть пиратов и предотвратить возможные нападения на корабль.

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

Изменения сообщений, передаваемых в эфир судами, проходящими через Ормузский пролив, как предполагает агентство, может быть связано с угрозами Тегерана, озвученными после начала израильских и американских авиаударов. Тогда иранские власти заявляли, что могут перекрыть проход по проливу, если «агрессия против суверенитета» Ирана продолжится. 

При этом иранские эксперты утверждали, что закрытие судоходства по Ормузскому проливу приведет к резкому сокращению поставок нефти на мировые рынки, из-за чего цены на этот энергоноситель могут резко вырасти до 250 долларов за баррель.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я из детского дома и благодарна ему
Общество
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
00:01
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
17:00 26 июня
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01 26 июня
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования