Суда в Ормузском проливе начали передавать необычные сообщения

После начала обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном, к которому потом присоединились США, суда в Ормузском проливе, контролируемом Тегераном, начали передавать необычные сообщения, в частности, «российская нефть» и «принадлежит Китаю». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные компании Windward.

По ее данным, с 12 по 24 июня 55 судов передали в эфир в общей сложности 101 такое сообщение. «Я никогда не видел ничего подобного в Персидском заливе», — сказал генеральный директор Windward Эми Дэниел.

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Так, например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, направлявшийся в Пакистан под флагом Панамы, сообщил в эфире о своей принадлежности к Китаю. Аналогичное сообщение выдал в эфир супертанкер Yuan Yang Hu, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в Китай. В свою очередь, Kota Cabar, следовавший под флагом Сингапура, сообщал по радио о том, что «судно не связано с Израилем».

В компании пояснили, что во время судоходства принято передавать по радио пункты назначения или сообщения о перевозимом грузе. В некоторых случаях в эфир транслируют сообщения о присутствии на борту судна вооруженной охраны. Это делается для того, чтобы отпугнуть пиратов и предотвратить возможные нападения на корабль.

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Изменения сообщений, передаваемых в эфир судами, проходящими через Ормузский пролив, как предполагает агентство, может быть связано с угрозами Тегерана, озвученными после начала израильских и американских авиаударов. Тогда иранские власти заявляли, что могут перекрыть проход по проливу, если «агрессия против суверенитета» Ирана продолжится.

При этом иранские эксперты утверждали, что закрытие судоходства по Ормузскому проливу приведет к резкому сокращению поставок нефти на мировые рынки, из-за чего цены на этот энергоноситель могут резко вырасти до 250 долларов за баррель.