Дом Брэда Питта ограбили

Трое неизвестных ограбили дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе. Самого актера в этот момент не было дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в полиции.

Речь идет о недвижимости в элитном районе Лос Фелис. Полиция уточнила, что ограбление произошло 25 июня приблизительно в 22:30. Правоохранительные органы подозревают, что злоумышленники перелезли через забор и попали в дом через окно.

Местная полиция не называет имени владельца дома в Лос Фелисе, а представитель Брэда Питта отказался давать какие-либо комментарии. Однако осведомленный источник CNN в силовых структурах подтвердил, что недвижимость принадлежит именно Питту.

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Грабителям удалось вынести некоторые вещи из дома, однако полиция не раскрывает, что именно. Стоимость украденных предметов также неизвестна. Подозреваемые до сих пор находятся на свободе, уточнил офицер полиции Лос-Анджелеса Дрейк Мэдисон.

Сам Брэд Питт во время ограбления находился в Лондоне на премьере своего нового фильма «Формула-1». Актер не давал никаких комментариев о происходящем.

В феврале злоумышленники ограбили дом актрисы Николь Кидман в Лос-Анджелесе, где она живет со своим супругом, музыкантом Китом Урбаном. До этого пострадала недвижимость французского футболиста Оливье Жиру, который играет за местную команду. Серию ограблений домов знаменитостей связывают с деятельностью южноамериканских банд, однако пока что точных доказательств их причастности нет.