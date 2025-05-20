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Общество

Женщина погибла от удара молнией по дороге с работы

2 минуты чтения 13:08

В Прикамье во время грозы погибла 52-летняя местная жительница. Об этом без указания источников сообщает телеграм-канал Mash. 

По его данным, речь идет о работавшей дояркой в СПК «Колхоз имени Дзержинского» Людмиле К. Как сообщается, женщина возвращалась с работы и попала под дождь. Вскоре он перерос в грозу. Когда до дома Людмиле оставалось всего 300 метров, одна из молний попала в женщину и убила ее на месте. Газета «Комсомольская правда» добавляет, что в момент удара молнии женщина говорила по телефону. 

Позже обгоревшее тело погибшей нашел один из местных жителей, который сообщил об этом властям. Как отмечает телеграм-канал, этот случай стал первой смертью от удара молнии в России в текущем году.

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В ноябре 2024 года от удара молнии погиб 39-летний перуанский футболист-любитель Хосе Де ла Крус Меса. Как сообщалось инцидент произошел прямо во время матча регионального турнира между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта». На 22 минуте судья остановил игру из-за начавшегося дождя с грозой, однако, когда игроки покидали поле, молния ударила рядом с ними, убив одного и ранив еще двоих.

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В июне 2024 года в Нью-Джерси молния убила Патрика Диспото. Как сообщалось, в этот день 59-летний мужчина отдыхал вместе со своей подругой на пляже. Погода начала портиться, и пара решила уйти, но в какой-то момент Диспото решил вернуться к воде, чтобы предупредить купавшихся там детей о надвигающемся шторме.

Спустя некоторое время подруга погибшего пошла следом и обнаружила мужчину неподвижно лежащим на песке лицом вниз. Как оказалось, в него попала молния. Случайные свидетели случившегося попытались реанимировать Диспото, но не преуспели.

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